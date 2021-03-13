شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب تغريداته عن تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أحد مساهمى تسلا دعوى قضائية ضد مؤسسها الرئيس التتفيذى، الملياردير التقنى إيلون ماسك، يتهمه بانتهاك تسوية 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن تغريداته بموقع Twitter وتأثيرها على قيمة الشركة.

ووفقًا لشكوى تم الكشف عنها بمحكمة ديلاوير تشانسرى، والتي تحدد أيضًا مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية كمتهمين، فإن تغريدات ماسك "غير المنتظمة" وفشل مديري تسلا في ضمان امتثاله لتسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات قد عرّض المساهمين لمليارات الدولارات من خسائر وفقا لما نقلته رويترز.

سلطت الشكوى الضوء على العديد من منشورات Musk على منصة التواصل الاجتماعي Twitter، بما في ذلك تقييمه في 1 مايو الماضي بأن سعر سهم Tesla كان "مرتفعًا للغاية"، ما أدى إلى انخفاض قيمته السوقية بأكثر من 13 مليار دولار.

قال المدعي تشيس جريتي، إن تصرفات ماسك وتقاعس المديرين تسببت في "ضرر مالي كبير"، وأنه يجب عليهم دفع تعويضات إلى بالو ألتو، تسلا ومقرها كاليفورنيا لخرق واجباتهم الائتمانية.

وتم رفع الدعوى القضائية على الرغم من أن سعر سهم Tesla قد ارتفع بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا منذ تغريدة Musk "المرتفعة جدًا"، مما أعطى Tesla تقييمًا أعلى بكثير من 600 مليار دولار ، ولم تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات ماسك علنًا بالانتهاكات الأخيرة.

قال تشارلز إلسون، الأستاذ بجامعة ديلاوير والمتخصص في حوكمة الشركات: "يمكن أن يضغط ذلك على لجنة الأوراق المالية والبورصات لاتخاذ نوع من اللجوء".

وجاءت تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد تغريدة ماسك في أغسطس 2018 بأنه حصل على "تمويل مضمون" من أجل اتخاذ تسلا في صفقة خاصة بقيمة 72 مليار دولار. في الواقع ، لم يكن المسك قريبًا.

دفع كل من ماسك وتسلا 20 مليون دولار كغرامات مدنية، ووافق محامو Tesla على فحص بعض تغريدات Musk مسبقًا.

وتم تعديل التسوية في وقت لاحق لتوضيح متى كانت الموافقات المسبقة مطلوبة، مدفوعة بتغريدة لم يتم التحقق منها من قبل Musk حول توقعات إنتاج سيارة Tesla.