شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تغلق قسمها فى كندا وتعزل العمال 14 يوما بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت أوامر لقسم كندا أمازون بإغلاق منشأة برامبتون في جنوب أونتاريو، مع مطالبة العمال بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، وفقًا لبيان صادر عن Peel Public Health. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية انخفض معدل الإصابة بـCOVID-19 عبر Peel بينما زاد المعدل داخل مركز الوفاء في Amazon بشكل كبير وفقًا لما نقلته رويترز.

وقالت أمازون إنها ستستأنف القرار، مضيفة أن إغلاق المنشأة قد يكون له بعض التأثير قصير المدى على عملائها الكنديين.

قالت الشركة إنه في أحدث جولة من الاختبارات الإلزامية في المنشأة، كانت الحالات الإيجابية لـ COVID-19 أقل من 1%.

قالت Peel Public Health إن التحقيق الحالي حدد التعرض عالي الخطورة لـ COVID-19 لكل من يعمل في المنشأة.

قالت وكالة الصحة إنه سيُطلب من جميع الموظفين عزل أنفسهم حتى 27 مارس، ما لم تكن نتيجة اختبارهم إيجابية في آخر 90 يومًا واستكملوا فترة عزلهم.

في الشهر الماضي رفعت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضد أمازون بسبب تعاملها مع قضايا سلامة العمال المتعلقة بالوباء في مستودعين، مركز الوفاء بجزيرة ستاتن ومركز توزيع كوينز وكلاهما في مدينة نيويورك.