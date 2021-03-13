العلماء يحلّون لغز “الكمبيوتر” الفلكي الإغريقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:21 مساءً - منذ 29 دقيقة

تمكن علماء جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلس الأمريكية من حل لغز الجهاز الفلكي اليوناني القديم المعروف بـ “آلة أنتيكيثيرا”.

وأشار مقال في مجلة Scientific Reports العلمية إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد طريقة عمل سلسلة المسننات في الجزء الأمامي من الجهاز، الذي تابع الإغريق بواسطته دوران كوكبي الزهرة وزحل.

واكتشف العلماء تركيبة التروس في الآلة بناء على طريقة رياضية اخترعها الفيلسوف والرياضي اليوناني بارمينيدس.

بقايا “آلة أنتيكيثيرا” في المتحف في أثينا

يذكر أن “آلة أنتيكيثيرا” تم اكتشافها في عام 1901 في اليونان، وهي عبارة عن جهاز برونزي للرصد الفلكي.

وكانت مكونة من عشرات التروس والقطع الأخرى، واستخدمت لمتابعة حركة الكواكب والأجرام الفلكية وتحديد مواعيد الأحداث الفلكية مثل كسوف الشمس، وذلك بحسب RT