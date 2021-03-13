الوصول إلى الإنترنت يجب أن يكون حقًا أساسيًا

دبي - يزن راشد - يجب على الحكومات العمل لضمان الوصول العالمي إلى الإنترنت بحلول عام 2030 من أجل سد الفجوة الرقمية ومساءلة شركات التكنولوجيا بشكل أفضل، وذلك وفقًا لما كتبه (تيم بيرنرز لي) Tim Berners-Lee، مخترع شبكة الويب العالمية، في تدوينة جديدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للإنترنت.

وكتب مخترع شبكة الويب العالمية في التدوينة التي شاركت في تأليفها (روزماري ليث) Rosemary Leith، المؤسسة المشاركة لمؤسسة الويب: تحتاج الحكومات إلى تمرير قوانين فعالة تحكم التكنولوجيا وتحاسب الشركات على إنشاء منتجات وخدمات مسؤولة.

وتنص التدوينة على أن عددًا كبيرًا جدًا من الشباب يظلون مستبعدين وغير قادرين على استخدام الويب لمشاركة مواهبهم وأفكارهم، وهناك فرصة ضائعة لأفكار وابتكارات جديدة يمكن أن تخدم الإنسانية بالنسبة لكل شاب ليس لديه اتصال بالإنترنت.

وأصبح اتساع الفجوة الرقمية موضع تركيز حاد خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث حاول الناس العمل والتعلم من المنزل، ,غالبًا باستخدام اتصالات إنترنت غير مثالية.

ووفقًا لمركز بيو للأبحاث، يتمتع ثلثا الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية الأمريكية فقط بالوصول الواسع النطاق، مقارنة بنحو 79 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في الضواحي.

وبحسب اليونيسف، فإن الثلث الأعلى فقط من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، مما يترك 2.2 مليار شاب دون الوصول الثابت الذي يحتاجون إليه للتعلم عبر الإنترنت.

وهناك حاجة إلى حماية الشباب عبر الإنترنت من سوء المعاملة والمعلومات المضللة، التي تهدد مشاركتهم ويمكن أن تجبرهم على الخروج من المنصات تمامًا.

وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك المستهدفين بشكل غير متناسب على أساس العرق والدين والجنس والقدرات.

ويدعو مخترع شبكة الويب العالمية إلى الاعتراف بالوصول إلى الإنترنت كحق أساسي، ويقول: إن تكاليف التأكد من اتصال كل شاب في متناول اليد.

ويمكن جعل الويب في متناول كل شاب على وجه الأرض من خلال تمويل البنية التحتية للشبكة، والإعانات، ودعم الشبكات المجتمعية.

ووجدت منظمة التحالف من أجل الإنترنت الميسور التكلفة A4AI، وهي مبادرة من مؤسسة الويب، أن 428 مليار دولار من الاستثمار الإضافي على مدى عشر سنوات يوفر للجميع اتصالاً بالإنترنت عالي الجودة.

ويحقق توفير الوصول الشامل إلى النطاق العريض في غضون السنوات العشر المقبلة نحو 8.7 تريليونات دولار من الفوائد الاقتصادية المباشرة، وذلك وفقًا لتحليل جديد أجراه معهد توني بلير للتغيير العالمي.