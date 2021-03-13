الطابعة تتسبب بتعطل الحاسب بعد تحديث ويندوز 10

دبي - يزن راشد - تسبب التحديث الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10 في حدوث مشكلات لبعض مالكي الطابعات.

ويبلغ المستخدمون عن ظهور شاشة زرقاء لهم عندما يحاولون فتح مربع حوار الطباعة من Notepad أو Office أو برامج أخرى.

وتظهر رسالة تقول: واجه حاسبك مشكلة ويحتاج إلى إعادة التشغيل.

وتدرك شركة مايكروسوفت أن محاولة الطباعة في ظروف معينة يمكن أن تعرض الحاسب لمشكلة ظهور الشاشة ذات اللون الأزرق مع رسالة الخطأ.

وقد أدرجت الشركة الخطأ في صفحة دعم ويندوز 10، لكن لا يبدو أنها قد أصدرت إصلاحًا في الوقت الحالي.

وقالت صفحة الدعم: نحن نحقق في الوقت الحالي ونقدم تحديثًا عند توفر المزيد من المعلومات.

وليس من الواضح مدى انتشار المشكلة، لكن وفقًا لموقع Windows Latest، فإن هناك العديد من تقارير الخطأ التي تظهر.

ويبدو أن الخطأ يؤثر في العديد من العلامات التجارية للطابعات، بما في ذلك Kyocera و Ricoh و Zebra.

وعندما يرسل المستخدم ملفًا للطباعة، فإن الحاسب يتعطل بالكامل بدلاً من الطباعة الفعلية، وتظهر شاشة الموت الزرقاء مع رمز الخطأ APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys.

وبحسب موقع Windows Latest، فإن هناك ما لا يقل عن 20 حالة مؤكدة من 4 عملاء مختلفين ولم يمض سوى ساعة واحدة على اليوم.

ويشكو مستخدمو ويندوز من المشكلة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وقال أحد المستخدمين: تم تأكيد هذه المشكلة عبر أربعة أجهزة حاسب، فيما قال مستخدم آخر: تلقينا للتو 3 مكالمات من العملاء جميعهم يواجهون المشكلة نفسها.

وإذا كنت تواجه هذه المشكلة، فإن أسهل حل هو التراجع عن آخر تحديث لنظام ويندوز عبر فتح الإعدادات ومن ثم التحديث والأمان ومن ثم تحديث ويندوز ومن ثم عرض محفوظات التحديث ومن ثم إلغاء تثبيت التحديثات ومن ثم إلغاء التثبيت أو إزالة التصحيح يدويًا في موجه الأوامر.

وأكد بعض المستخدمين أن هذا أدى إلى حل المشكلة، فيما نشر مستخدم يدعي أنه موظف في مايكروسوفت أيضًا حلين مؤقتين يعملان.

ويمكنك تمكين الطباعة المباشرة في موجه الأوامر، أو يمكنك استخدام أداة مسؤول التوافق لتطبيق الإصلاح، اعتمادًا على التطبيق الذي تقوم بتشغيله.