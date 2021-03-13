شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرامة على عملاق التجارة الإلكتروني "Alibaba" هي الأكبر في تاريخ الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر قولها، إن هيئة مكافحة الاحتكار في الصين تدرس فرض غرامة قياسية، هي الأكبر فى تاريخ الشركات الصينية، على عملاق التجارة الإلكتروني الصينى "Alibaba".

ونقلت CNBC عن الصحيفة، إن الغرامة ستفوق الغرامة التي دفعتها شركة "كوالكوم" في 2015 والتي بلغت 975 مليون دولار بسبب ممارسات بالمنافسة غير العادلة.

وفي أواخر أكتوبر 2020، أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على السوق والتنظيم تحقيقا ضد "Alibaba" بشأن ممارسات احتكارية. من جهتها أبدت الشركة استعدادها للتعاون الفعال مع السلطات.

وتعتبر "Alibaba" أكبر شركة إنترنت في الصين تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ العام 1999، وتمتلك المجموعة منصات مختلفة للتجارة الإلكترونية مثل "علي بابا إكسبريس" و"تاباو" و"تمال".

يذكر أن السلطات في بكين أوقفت طرحا أوليا عاما كان مزمعا بقيمة 37 مليار دولار من مجموعة Ant، الذراع المالية عبر الإنترنت لشركة على بابا.