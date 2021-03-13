تكنولوجيا: ابل تتوقف عن إنتاج مكبرات HomePod وتتجه للتركيز على HomePod mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي نشرت عبر موقع TechCrunch عن خطط ابل للتوقف عن إنتاج مكبرات HomePod الصوتية الذكية، على أن تتجه شركة ابل للتركيز خلال الفترة القادمة على إنتاج HomePod mini المميز بسعر 99 دولار.

كانت شركة ابل قد كشفت عن جهاز HomePod للمرة الأولى خلال عام 2018، إلا أنه انطلق للأسواق بمستوى تسعير مرتفع 349 دولار، أيضاً لم يتضمن المكبر الصوتي الكثير من المميزات مقابل هذا التسعير.

واليوم تستعد ابل لإستبدال جهاز HomePod بإصدارها المميز بمستوى تسعير أقل HomePod mini، على أن تستمر الشركة في دفع تحديث البرمجيات لمستخدمي وحدات HomePod، كما تتوفر التحديثات عبر متاجر ابل على شبكة الإنترنت، أو متاجر التجزئة.

ولقد أصدرت ابل جهاز HomePod mini خلال الخريف الماضي بسعر 99 دولار، حيث كان أول إصدار يأتي بمميزات وتصميم منافس لإصدارات جوجل وأمازون من المكبرات الصوتية الذكية.

ولقد انهت جوجل أيضاً خط إنتاجها من مكبرات Home Max الصوتية، إلا أنه يتوفر عبر eBay بسعر 190 دولار، ومن المتوقع أن تستمر بعض منافذ البيع في عرض جهاز HomePod خلال الفترة القادمة إلى أن ينتهي مخزون الجهاز بشكل تام.

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