شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يفكون لغز آلة الفلك اليونانية "أنتيكيثيرا" المتتبعة لحركة الكواكب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعى العلماء منذ فترة طويلة لحل لغز نظام التروس الموجود في الجزء الأمامي لما يسمى بآلية أنتيكيثيرا - Antikythera - وهي آلة حاسبة فلكية يونانية قديمة مجزأة، ربما تكون أقدم مثال على جهاز موجه، حتى الآن.



اله Antikythera

وتوصل فريق متعدد التخصصات في University College London إلى نموذج حسابي يماثل نتيجة الآلة، التى تابع الإغريق بواسطتها دوران كوكبي الزهرة وزحل، وفقًا لورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Scientific Reports، ويقوم الفريق حاليًا ببناء آلة مماثلة، وتحريك التروس وجميعها، باستخدام الآلات الحديثة.



آلة أنتيكيثيرا



بقايا آلة أنتيكيثيرا في المتحف بأثينا

ومن جهته، قال المؤلف الرئيسى للبحث توني فريت، المهندس الميكانيكي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، "إن نموذجنا هو النموذج الأول الذي يتوافق مع جميع الأدلة المادية ويتطابق مع الأوصاف الموجودة في النقوش العلمية المحفورة على الآلة نفسها، حيث يتم عرض الشمس والقمر والكواكب في جولة رائعة من التألق اليوناني القديم".



بقايا آلة أنتيكيثيرا في المتحف بأثينا

وقال المؤلف المشارك آدم ووجسيك، عالم المواد في جامعة كاليفورنيا، لصحيفة "الجارديان": "نعتقد أن إعادة بناءنا تناسب جميع الأدلة التي استخلصها العلماء من البقايا المتبقية حتى الآن".



اكتشاف الدورات في الآلة

واكتشف العلماء تركيبة التروس في الآلة بناء على طريقة رياضية اخترعها الفيلسوف والرياضي اليوناني بارمينيدس، ويذكر أن "آلة أنتيكيثيرا" تم اكتشافها في عام 1901 في اليونان، وهي عبارة عن جهاز برونزي للرصد الفلكي، وكانت مكونة من عشرات التروس والقطع الأخرى، واستخدمت لمتابعة حركة الكواكب والأجرام الفلكية وتحديد مواعيد الأحداث الفلكية مثل كسوف الشمس.