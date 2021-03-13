لهذا السبب.. آيفون 13 قد لايرى النور أبدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رغم التسريبات والتكهنات حول هاتف آبل الجديد ، لا تزال المعلومات شحيحة بشأن هاتف الآيفون الجديد لعام 2021 والمتوقع أن تطرحه الشركة الأمريكية في مؤتمرها السنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتستمر لعبة التخمين والتسريبات للكشف عن النسخة الجديدة من آيفون، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن آيفون 13 لن يكون موجودا إلى الأبد.

وبحسب موقع “سي نت” الأميركي، فإن آبل تفكر في تجاوز آيفون 13، بحيث يطلق على النسخة الجديدة من الهاتف اسم “آيفون 12S”، بينما يسمى نسخة عام 2022 من هاتف شركة آبل بـ “آيفون 14”.

أشار الموقع إلى أن تجاوز مسمى “آيفون 13” بالنسبة لشركة آبل عائدا لعدة أسباب أبرزها ارتباط الرقم 13 بسوء الحظ.

وارتباط الرقم 13 بسوء الحظ والشؤم هي واحدة من الخرافات الشائعة على مستوى العالم وتحديدا في الغرب، حيث ورثت الأجيال الاعتقاد السائد بأن هذا الرقم دائما ما يجلب النحس.

وتتجاوز كثير من ناطحات السحاب الرقم 13 في ترتيب طوابقها، وكذلك تتجاوز بعض شركات الطيران الرقم ذاته في ترتيب مقاعد مقصوراتها، فيما يتجنب الكثير من الأقران الزواج في هذا اليوم.

وأرجع الموقع السبب الآخر لتجاوز الرقم 13 بالنسبة لسلسلة هواتف آيفون الشهيرة، إلى التغييرات الهائلة المرجح أن تقوم بها شركة آبل، حيث يتوقع أن تدخل الهواتف القابلة للطي ضمن خيارات آيفون المستقبلية عام 2022 أو 2023.

في يناير المقبل، قال موقع “بلومبيرغ” نقلا عن مهندسي شركة آبل أن النسخة المقبلة من آيفون هذا العام ستشهد تغييرات طفيفة عن آيفون 12 الأخير.

وسبق لشركة آبل أن استخدمت تسمية “S” في هواتفها السابقة التي تشهد تغييرات محدودة جدا، ففي عام 2013 أطلقت آيفون 5S، وفي 2015 أطلقت الشركة على هاتفها آيفون اسم 6S، وكذلك عام 2018 الذي شهد إطلاق آيفون XS بعد عام على تدشين آيفون X.

ومع ذلك، استخدمت آبل الرقم 13 في نظامها البرمجي “iOS”، لكن المجازفة في منتج استهلاكي يمثل 50 في المئة من عوائد الشركة التي تقدر بمليارات الدولارات يمثل مغامرة محفوفة بالمخاطر في ظل وجود هذه الخرافات.

وتكشف آبل عن منتجاتها خلال شهر سبتمبر من كل عام في العادة.