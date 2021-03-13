تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي في نهاية شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة Oppo لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي في الربع الأول من هذا العام، حيث ينطلق الهاتف رسمياً ما بين شهري أبريل ويونيو.

تستعد شركة Oppo للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الخاص خلال الفترة القادمة، لكن على عكس التسريبات التي جاءت حتى الآن تخطط Oppo لإطلاق هاتف بشاشة قابلة للطي، لذا لن يكون إصدار الشركة الأول مميز بشاشة قابلة للتدوير وفقاً للتسريبات السابقة.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Oppo لن تبدأ في إنتاج هاتفها القابل للتدوير الذي ظهر في نموذج للشركة خلال العام الماضي.

أيضاً إلى جانب شركة Oppo تستعد كلاً من شاومي وvivo لإطلاق إصدارات قابلة للطي من الهواتف الذكية لاحقاً هذا العام، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن جوجل أيضاً تنضم للمنافسة في 2021.

من جانب أخر تؤكد العديد من التسريبات على أن إصدارات هذا العام من الهواتف القابلة للطي تتبنى التصميم الذي يطوى إلى الداخل، لذا لن تقدم أي من الشركات التصميم المميز لهواتف Mate X و Mate Xs الذي يدعم الطي إلى الخارج.

يذكر أن شركة هواوي قد قدمت بالفعل إصدارها القابل للطي لهذا العام Mate X2، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن هاتفي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3 في حدث يعقد خلال الربع الثالث من 2021، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





