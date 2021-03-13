شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمى واتس آب سيمكنهم قريبا الدردشة مع فريق دعم التطبيق مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن تطبيق التراسل الفورى واتس آب يعمل حاليا على توفير ميزة للتحدث إلى فريق الدعم الفنى للشركة من داخل التطبيق، وقد نشر موقع WABetaInfo، وهو الموقع الإلكترونى الذى يتتبع التغييرات والميزات القادمة على التطبيق المملوك لفيس بوك، مجموعة من لقطات شاشة حول كيفية ظهور ذلك على تطبيق WhatsApp.

وبمجرد أن ينتقل المستخدم إلى خيار "اتصل بنا"، سيرى مربعًا اختياريًا لتضمين معلومات الجهاز، وفى الجزء السفلى من الصفحة، سيتمكنون من رؤية رسالة واتس آب، "سنرد عليك فى دردشة واتس آب"، مع خيار الإرسال.





وسيؤدى النقر فوق هذا إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى نافذة الدردشة حيث يرون مربع حوار يدعى أن الرسائل المشتركة فى الدردشة هى محادثات مشفرة من طرف إلى طرف وسيتم إغلاقها بعد إصلاح المشكلة، وعندما يتعلق الأمر بالتوافر، يدعى WABetaInfo أنه سيتم طرحه فى تحديث iOS و Android فى المستقبل.

وقد تم الإبلاغ عن دعم خدمة عملاء واتس آب عبر التطبيق لأول مرة فى أكتوبر 2020 مع طرح الإصدار التجريبى من Android 2.20.202.7 من واتس آب.