شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إجراء مكالمة فيديو جماعية عبر FaceTime على أيفون والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - سامية سيد - كيفية بدء مجموعة FaceTime على أيفون أو أيباد

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك التفاصيل والخطوات التي يجب عليك إتباعها:

1. افتح FaceTime.

2. اضغط على رمز علامة الجمع "+" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. ابحث عن أسماء أصدقائك في دفتر العناوين الخاص بك أو أدخل الرقم في مجال البحث.

4. اضغط على "صوت" أو "فيديو" لبدء المكالمة.





كيفية بدء مجموعة FaceTime مع أعضاء دردشة جماعية موجودة

1. افتح تطبيق الرسائل وانتقل إلى الدردشة الجماعية.

2. اضغط على المشاركين في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على أيقونة FaceTime.





كيفية إضافة أشخاص إلى مكالمة FaceTime بدأت بالفعل

1. اضغط على الشاشة حتى تظهر قائمة في الجزء السفلي من الشاشة.

2. اسحب هذه القائمة لأعلى لتكبيرها، وابحث عن خيار "إضافة شخص".

3. اضغط على "إضافة شخص" وابحث عن الشخص (أو الأشخاص) الذي تريد إضافته باستخدام اسمه أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

4. انقر فوق اسمه عند العثور عليه ثم الزر الأخضر "إضافة شخص إلى FaceTime"، وسيتلقى دعوة فورا.