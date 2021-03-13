شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أسرار السحابة الممتدة على المريخ.. اعرف ماذا وجد العلماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي حين أن وجود السحابة ليست وجودًا جديدًا، فمن الصعب مراقبتها بالكامل بسبب تغير الغلاف الجوي للمريخ وصعوبات المراقبة من المدار.

لكن تمكنت المركبة المدارية Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية من إلقاء نظرة متعمقة على السحابة الغريبة باستخدام أداة خاصة: كاميرا المراقبة المرئية (VMC).

واستخدم علماء الفلك هذه البيانات في دراسة جديدة لاستخلاص تفاصيل حول السحابة الممتدة، بما في ذلك حجمها الحقيقي وتفاصيل الديناميكيات المعقدة التي تلعب دورًا في النظام المناخي المحيط بها.

قال عالم مشروع Mars Express في وكالة الفضاء الأوروبية ESA دميتري تيتوف عن VMC: "لقد مكنتنا إعادة تهيئة VMC بنجاح من فهم هذه السحابة العابرة بطريقة لم تكن ممكنة لولا ذلك".

وأضاف العالم، أن الأداة تسمح للعلماء "بتتبع الغيوم، ومراقبة العواصف الترابية، والغيوم والتراكيب الترابية في الغلاف الجوي للمريخ، واستكشاف التغيرات في القمم الجليدية القطبية للكوكب، وأكثر من ذلك".

استخدم علماء الفلك كلاً من ملاحظات VMC وبيانات من أدوات Mars Express الأخرى بالإضافة إلى بيانات من بعثات أخرى بما في ذلك (MAVEN) التابع لناسا، ومركبة استطلاع المريخ (MRO)، ومهمات Viking 2، وأبحاث الفضاء الهندية بعثة المنظمة على مدار كوكب المريخ (MOM) للوصول إلى هذه النتائج.