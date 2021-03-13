شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: أكبر وأقدم هيكل لاصطدام نيزكى على الأرض ليس حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجموعة من الجيولوجيون، عن أن أقدم وأكبر اصطدام نيزكى في العالم ليس كذلك، حيث إن هيكل مانيتسوق الشاسع الذي يقع على ساحل غرب جرينلاند، ليس مكان اصطدام، ولكن ما حدث له كان بناء على تأثير العمليات الجيولوجية منذ 3 مليارات عام.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه فى عام 2012، اقترح فريق دولي من الباحثين، أن الهيكل الذي يبلغ عرضه 62 ميلاً (100 كيلومتر) قد تشكل نتيجة تأثير عملاق منذ حوالي 3 مليارات سنة.

ولكن لا يوجد وعاء على شكل فوهة في مانيتسوق، وجادل الباحثون بأن هذا تآكل، حيث تم دفن السطح الحالي على بعد 14 ميلًا في وقت الاصطدام.

لكن أظهر باحثون بقيادة كندا أن الهيكل قد تم إنشاؤه بالفعل من خلال نفس العملية الجيولوجية المنتظمة تمامًا مثل المنطقة المحيطة.

كانت بعض الصخور المنصهرة في قلب الحفرة المزعومة مماثلة لتلك الموجودة في منطقة مجاورة، خارج منطقة التأثير المقترحة.

يمكن العثور على أدلة على نشاط التأثير المكثف خلال هذه الفترة في الحفر الأيقونية على سطح القمر، لكن نظرائهم الأرضية غير مكتشفة وصعب الوصول لها.

أجرى الجيولوجي كريس ياكيمتشوك من جامعة واترلو في كندا الدراسة التي دحضت فرضية التأثير، وكتب الفريق: "نتائجنا تستبعد بشكل قاطع الاقتراح القائل بأن الكثير من الكتلة الصخرية في منطقة مانيتسوك تشكلت من تأثير نيزك آركيوس".

وأضافوا أن هذا يجعل هيكل Yarrabubba البالغ من العمر 2.23 مليار عام في غرب أستراليا أقدم هيكل مؤكد للصدمات الأرضية".