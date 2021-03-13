AccountGuard يصل إلى عشرات البلدان قبل الانتخابات

دبي - يزن راشد - قامت شركة مايكروسوفت بتوسيع الميزات المتقدمة في خدمة AccountGuard قبل الانتخابات القادمة.

ويمثل AccountGuard برنامجًا انتقائيًا للأفراد والمؤسسات الذين قد يواجهون مخاطر أكبر تدور حول الهجوم أو اختراق الحساب بسبب مشاركتهم في السياسة.

وتتضمن الخدمة إرشادات حول الأمن السيبراني، والوصول إلى ندوات عبر الإنترنت، وإخطارات عند حدوث تهديد أو اختراق من جهة فاعلة معروفة تابعة لدولة قومية ضد حساب Office 365 مرتبط بأحد الأعضاء، والتنبيهات المتعلقة بحسابات Hotmail و Outlook، وتوصيات التحكم في الأضرار إذا نجحت الهجمات الإلكترونية.

كما يحصل المشاركين أيضًا على نقطة اتصال مع فريق برنامج الدفاع عن الديمقراطية في مايكروسوفت.

وقامت مايكروسوفت هذا الأسبوع بتوسيع العرض ليتضمن جميع أعضاء AccountGuard في 31 ديمقراطية بما يشمل حماية إدارة الهوية والوصول دون أي تكلفة إضافية.

وقالت الشركة: توفر إضافة ميزات جديدة إلى AccountGuard طرقًا جديدة لحماية الحسابات عبر الإنترنت للأحزاب السياسية والمرشحين والموظفين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وبعض العملاء الآخرين المعرضين لخطر أكبر من قراصنة الدولة القومية.

ويشمل توسع الشركة المصادقة المتعددة العوامل، وخدمات تسجيل الدخول الأحادي للتطبيقات السحابية، وتنفيذ سياسة الوصول المشروط، وإدارة الهوية المميزة PIM لإنشاء سياسات وصول تعتمد على الوقت والموافقة للموارد الحساسة والمهمة.

وتم توفير خيارات وصول مايكروسوفت للأحزاب السياسية قبل انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.

ومع أحداث مماثلة قادمة في دول، مثل: هولندا وفنلندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك، فإن طرح الشركة يهدف إلى إيقاف محاولات الاختراق والتسريب والحماية من حملات التضليل الإعلامي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت عملاقة البرمجيات عن توسيع الشراكة القائمة مع Yubico، التي تصنع المفاتيح المادية للمصادقة المتعددة العوامل YubiKey المصممة لتقليل مخاطر محاولات التصيد الاحتيالي والاستيلاء على الحسابات.

واعتبارًا من الآن، يتم تقديم ما يصل إلى 25000 مفتاح YubiKey لأعضاء AccountGuard، وقد يتوفر عدد من المفاتيح المجانية اعتمادًا على حجم المنظمة أو المؤسسة.

وأتاحت مايكروسوفت في شهر أبريل من العام الماضي الخدمة لكيانات الرعاية الصحية ومجموعات حقوق الإنسان، قائلة: إن هذه المنظمات تحافظ على وصولها خلال جائحة فيروس كورونا.