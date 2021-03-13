آبل تقاضي موظفًا سابقًا بزعم تسريب أسرار تجارية لصحفي

دبي - يزن راشد - تقاضي شركة آبل (سايمون لانكستر) Simon Lancaster، مهندس تصميم المنتجات السابق في الشركة، متهمة إياه بتسريب وبيع الأسرار التجارية والتفاصيل عن المنتجات التي لم يتم طرحها لصحفي لم تذكر اسمه.

ويبدو أن لانكستر فعل ذلك على أمل كسب الدعاية لمشروعه التالي بعد مغادرة شركة آبل.

وقالت آبل: يعمل عشرات الآلاف من موظفينا بلا كلل يوميًا على المنتجات والخدمات والميزات الجديدة على أمل إسعاد عملائنا، وتؤدي سرقة الأفكار والمعلومات السرية إلى تقوض جهودهم، وتضر بالشركة وعملائنا.

وأضافت: نحن نتعامل بجدية بالغة مع السرقة المتعمدة من هذا الفرد لأسرارنا التجارية، وانتهاك أخلاقياتنا وسياساتنا، وكل ذلك لتحقيق مكاسب شخصية، ونفعل كل ما في وسعنا لحماية الابتكارات العزيزة علينا.

ووفقًا لدعوى شركة آبل، بدأ لانكستر والصحفي التواصل في عام 2018 حول إمكانية الحصول على معلومات، ومن ثم أمضى الاثنان العام التالي في التواصل.

وبحسب ما ورد اتصل لانكستر بالصحفي في ربيع عام 2019، وطلب منه التحقيق في شائعات عن أحد منتجات آبل المحتملة التي قد تسبب مشكلة لشركته الناشئة.

وتدعي الدعوى أيضًا أن لانكستر تباهى أمام طرف خارجي بعد فترة وجيزة من تلك المحادثة بأن الصحفي سيكتب قصة عن شركته الناشئة إذا بلغ تمويلها مليون دولار.

وأبلغ لانكستر الصحفي في شهر أكتوبر 2019 أنه يخطط لمغادرة آبل، وقدم معلومات سرية حول منتجات آبل، وسأل عما إذا كان يريد كتابة قصة عن مصمم آبل المخضرم الذي أمضى 12 عامًا في الشركة ويغادر من أجل شركة ناشئة.

ويُزعم أيضًا أن الصحفي طلب من لانكستر الحصول على معلومات إضافية حول مشروع غير معلن تشير إليه آبل باسم Project X.

وقدم لانكستر بعد ذلك إخطاره بالاستقالة إلى شركة آبل في 15 أكتوبر، لكنه استمر في الدردشة مع الصحفي، الذي طلب في اليوم التالي وثائق محددة يريد أن يحصل عليها لانكستر قبل مغادرته الشركة.

وتدعي آبل أيضًا أن لانكستر حضر اجتماعًا حول Project X حتى بعد أن قدم إشعار استقالته من أجل الحصول على المزيد من المعلومات لتسريبها إلى الصحفي، وذلك بالرغم من أنه تلقى تعليمات من موظفين آخرين بعدم الحضور.

وتقول آبل: إن لانكستر استخدم حسابه ضمن آبل لتنزيل معلومات سرية حتى انتهاء عمله في منتصف ليل الأول من شهر نوفمبر 2019.

ووفقًا لشركة آبل، سجل لانكستر الدخول من موقع خارجي من أجل الحصول على المواد التي تقول الشركة: إنها تساعد صاحب العمل الجديد.

وبدأ لانكستر العمل في آبل في عام 2008 وأمضى 11 عامًا في العمل في الشركة قبل مغادرته في عام 2019 للانضمام إلى Arris Composites، وهي شركة لتصميم المواد، كرئيس للمنتجات الاستهلاكية.