شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على بقايا انفجار نجمى نادر فى قلب مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال بينج تشو، الباحث الرئيسي للدراسة من جامعة نانجينج في الصين: "بينما وجدنا المستعرات الأعظمية من النوع Iax في مجرات أخرى، لم نحدد دليلًا على وجود أحدها في مجرة درب التبانة حتى الآن، لذلك هذا الاكتشاف مهم للتعرف على الطرق العديدة التي ينفجر بها هذا النوع من النجوم."

وقال شينج ايتشى، الباحث المشارك للدراسة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، في البيان: "تظهر لنا هذه النتيجة تنوع أنواع وأسباب انفجارات النجوم الصغيرة، والطرق المختلفة التي تجعلهم يصنعون هذه العناصر الأساسية"، مضيفا "إذا كنا محقين بشأن هوية بقايا هذا المستعر الأعظم ، فسيكون أقرب مثال معروف للأرض."

واقترح علماء الفلك أن التفاعلات النووية الحرارية ، التي تؤدي إلى انفجارات نجمية ، تتحرك ببطء أكبر عبر النجوم من هذا النوع، وبالتالي إطلاق كميات مختلفة من العناصر المنتجة في الانفجار.

استخدم علماء الفلك نماذج الكمبيوتر لمحاكاة التفاعلات النووية البطيئة الحركة في هذه النجوم، ودعمت نماذج الكمبيوتر ملاحظات شاندرا لـ Sgr A East، مما يشير إلى أنه من بقايا سوبرنوفا من النوع Iax.