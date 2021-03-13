شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطرح ميزة محادثات صوتية جديدة على غرار شبكة Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل تطبيق الترسل المشفر "تليجرام" عما قريب على تحديثات هامة وهي دردشات صوتية تشبه تلك التي تستخدمها شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse.

وقالت قناة Krot Durov التابعة لمؤسس "تليجرام" بافيل دوروف إن الدردشة الصوتية يمكن أن يشارك بها عدد غير محدود من المستخدمين، مع العلم أن تلك الوظيفة كانت متاحة سابقا داخل المجموعات فقط وكان عدد المشاركين فيها محدود بـ5000 شخص.

وسيكون بمقدور الإدارة أن تحفظ في الدردشات الصوتية الجديدة تسجيل محادثة على هيئة بودكاست، وبالإضافة إلى ذلك يسمح للمشاركين بـ"رفع أيديهم" للانضمام إلى المحادثة، وحسب مصادر مقربة من "تليجرام" فإن الابتكار لن يؤثر على إخفاء هوية المستخدم بأي شكل من الأشكال.

ويتوقع أن يجري الأسبوع الجاري اختبار الدردشة الصوتية كي تظهر وظيفة جديدة في أقرب تحديث للتطبيق المشفر.