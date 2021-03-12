شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يزيل 30 ألف فيديو تقدم ادعاءات كاذبة حول لقاحات COVID- 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال موقع يوتيوب ما يصل إلى 30 ألف مقطع فيديو لمشاركة معلومات خاطئة حول لقاحات COVID- 19، وذلك وفقًا لتقارير Axios، حيث تأتى تفاصيل عمليات الإزالة بعد ستة أشهر من قيام الشركة بتحديث سياساتها لأول مرة لمعالجة المعلومات الخاطئة حول لقاحات فيروس كورونا.

وقبل شهر أكتوبر الماضي، كان لدى يوتيوب سياسات معلومات مضللة عامة بشأن فيروس كورونا، لكن تلك لم تتناول اللقاحات على وجه التحديد، وقد حذفت الشركة أكثر من 800 ألف مقطع فيديو لنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا منذ فبراير الماضي، وفقًا لموقع أكسيوس.

ولكن مع زيادة توافر اللقاح، أصبحت مسألة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات أكثر إلحاحًا للمنصات، وقد قام كل من فيس بوك وتويتر أيضا بتوسيع سياساتهما لمكافحة المعلومات الخاطئة حول اللقاحات فى الأشهر الأخيرة.

ولكن على عكس فيس بوك، الذي أعلن عن خطط للحد من المعلومات الخاطئة حول جميع اللقاحات، فإن سياسات يوتيوب لا تتناول سوى مجموعة فرعية محددة من الادعاءات حول لقاحات COVID- 19 التى تتعارض مع الإرشادات الرسمية من منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى.