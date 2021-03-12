يوتيوب تحذف آلاف المقاطع المرتبطة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلنت منصة تصفح مقاطع الفيديو الأشهر “يوتيوب” عن حذفها 30 ألف مقطع فيديو مرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضحت “يوتيوب”، بحسب ما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن مقاطع الفيديو جميعها تقدم ادعاءات كاذبة حول لقاحات “كوفيد 19”.

تأتي عمليات الإزالة تلك بعد 6 أشهر من قيام شركة “غوغل” بتحديث سياساتها، لأول مرة، لمعالجة المعلومات الخاطئة حول لقاحات “كورونا”.

قبل أكتوبر/ تشرين الأول، كان لدى “يوتيوب” سياسة معلومات مضللة عامة بشأن فيروس كورونا، لكن تلك لم تتناول اللقاحات تحديدًا.

وحذفت الشركة الأمريكية أكثر من 800 ألف مقطع فيديو لنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا منذ فبراير/ شباط الماضي.

ولكن مع زيادة توافر اللقاح، أصبحت مسألة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات أكثر إلحاحًا للمنصات.

وقامت منصتا “فيسبوك” و”تويتر”، أيضًا بتوسيع سياساتهما لمكافحة المعلومات الخاطئة حول اللقاحات في الأشهر الأخيرة. ولكن على عكس “فيسبوك”، التي أعلنت عن خطط للحد من المعلومات الخاطئة حول جميع اللقاحات، فإن سياسات يوتيوب لا تتناول سوى مجموعة فرعية محددة من الادعاءات حول لقاحات “كوفيد 19″، التي تتعارض مع الإرشادات الرسمية من منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى.