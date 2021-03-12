شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد توسيع استخدامها .. يعني إيه خدمة AccountGuard من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسعت شركة مايكروسوفت مؤخرا ميزة AccountGuard، والتى تعتبر بمثابة برنامج انتقائي للأفراد والمؤسسات الذين قد يواجهون مخاطر أكبر تدور حول الهجوم أو اختراق الحساب بسبب مشاركتهم في السياسة. ميزة AccountGuard تتضمن الخدمة إرشادات حول الأمن السيبراني، والوصول إلى ندوات عبر الإنترنت، وإخطارات عند حدوث تهديد أو اختراق من جهة فاعلة ضد حساب Office 365 مرتبط بأحد الأعضاء، والتنبيهات المتعلقة بحسابات Hotmail و Outlook، وتوصيات التحكم في الأضرار إذا نجحت الهجمات الإلكترونية.

كذلك فيحصل المشاركين أيضًا على نقطة اتصال مع فريق برنامج الدفاع عن الديمقراطية في مايكروسوفت، وقد قامت مايكروسوفت مؤخرا بتوسيع الميزة لتتضن 31 دولة بما يشمل حماية إدارة الهوية والوصول دون أي تكلفة إضافية، وقالت الشركة: توفر إضافة ميزات جديدة إلى AccountGuard طرقًا جديدة لحماية الحسابات عبر الإنترنت للأحزاب السياسية والمرشحين والموظفين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض العملاء الآخرين.

ويشمل توسع الشركة المصادقة المتعددة العوامل، وخدمات تسجيل الدخول الأحادي للتطبيقات السحابية، وتنفيذ سياسة الوصول المشروط، وإدارة الهوية المميزة PIM لإنشاء سياسات وصول تعتمد على الوقت والموافقة للموارد الحساسة والمهمة، وقد تم توفير خيارات وصول مايكروسوفت للأحزاب السياسية قبل انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.