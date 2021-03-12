الصين تطلق قمراً صناعياً لمراقبة بيئة الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ 25 دقيقة

أطلقت الصين، الجمعة، قمرا صناعيا تجريبيا لاستخدامه بشكل رئيسي في الاختبارات المدارية للتقنيات الجديدة بما في ذلك مراقبة بيئة الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنه تم إطلاق القمر الصناعي من موقع “ونتشانغ” الفضائي في مقاطعة هاينان، جنوبي الصين، على متن صاروخ حامل من طراز “لونج مارش-7 إيه واي 2” الساعة 1:51 صباحا (بتوقيت بكين).

ويعتبر الصاروخ “لونج مارش-7 إيه واي 2” نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز “لونغ مارتش 7” الجيل الجديد من الصاروخ الصيني متوسط الحجم عالي المدار.

ويتكون الصاروخ من ثلاث مراحل ويبلغ طوله الإجمالي 60.1 متر، أي أطول بسبعة أمتار من لونغ مارتش-7، مما يمنحه مظهرا نحيفا وطويلا.

وقال شن دان، كبير المصممين من فريق تطوير “لونغ مارتش 7 أيه” لدى شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إنه لأجل تقليل مخاطر انكسار الصاروخ النحيف، طور العلماء تقنيات ذكية لتزويد الصاروخ بتحكم أفضل في الرياح القوية الموجودة على ارتفاعات عالية، مما يمكّنه من إيجاد مسار الرحلة الأمثل بعد الإقلاع.

وبوزن إقلاع يبلغ 573 طنا، يتمتع الصاروخ الذي تم إطلاقه حديثا بقدرة تحمل أكبر من الأطرزة السابقة.

وفي الوقت الذي تمتلك الصواريخ الحاملة الرئيسية في الصين قدرة نقل للمدار المتزامن مع الأرض تبلغ 5.5 طن، فإن الصاروخ الجديد قادر على إرسال حمولة لا تقل عن 7 أطنان إلى مدار مرتفع.