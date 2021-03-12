تعرفوا إلى الروبوت المنزلي “فيستا” من “أمازون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

بدأت أمازون في تطوير روبوت منزلي ثوري يحمل اسم ”فيستا“، وتقول المصادر الداخلية القريبة من المشروع السري، إنه ربما وصل إلى مرحلة متقدمة، مع بدء الاختبار الأولي له.

ووفقًا لموقع“ Business Insider“، تقوم أمازون بتطوير روبوت للمنزل متوافق مع Alexa بشاشة تفاعلية، سيكون قادرًا على التحرك على عجلات تمكنه من التنقل بسهولة في جميع أنحاء المنزل للمهام المختلفة، دون الاصطدام بالعقبات.

ولفت إلى أن معظم المعلومات المحيطة بالجهاز -في أحسن الأحوال- تخمينية، فيما لم تصدر أمازون بيانًا نهائيًا بشأن عملية تطوير الروبوت.

ويعتبر عملاق التكنولوجيا، المملوك لجيف بيزوس، أن تطوير هذا الروبوت، سيكون على رأس أولوياتها؛ لأنه يتوافق مع رؤيتها بأن تصبح الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء في العالم، ووفقًا للتقارير، يعتقدون أن فيستا لديه القدرة على الظهور كأحد أكثر الأجهزة ثورية في عالم التكنولوجيا.

الروبوت يحمل الاسم الرمزي ”فيستا“ ويمكن التحكم فيه عن طريق الصوت، وسيتم تزويده أيضًا بكاميرات وأجهزة استشعار مختلفة تسمح له بالتفاعل مع الملحقات الأخرى للمنزل الذكي.

ويقال: إن العمل جار في مختبر Lab126، لكن Insider أفاد بأن الموظفين متشككون بشكل كبير وقلقون من أن يتحول المشروع الثوري المرتقب إلى هاتف ”Fire Phone“ آخر، الذي تم تطويره مسبقًا، ولم يكن ناجحًا للغاية وفشل في جذب عملاء أمازون، كما كلف أمازون 83 مليون دولار، ما دفع بالغائه.

وتتضمن النماذج الأولية قيد التنفيذ تطوير نسختين مختلفتين بعرض 25 و33 سم. كا تتضمن مواصفات الروبوت أيضًا المزيد من الكاميرات و شاشة وميكروفون، لكن يمكن تغيير التصميم. فيما لا يُستبعد أن تبيع أمازون بشكل منفصل ملحقات إضافية مع جهازها الثوري، تسمح للناس بقياس جودة الهواء والرطوبة، وكذلك درجة الحرارة الداخلية.