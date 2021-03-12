شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس واتس آب: أبل لا تريد أى شخص أن يستخدم هاتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت حرب فيس بوك وأبل مستمرة منذ فترة حتى الآن، حيث انتقد الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك، وكذلك الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، علانية شركات بعضهم البعض، ولعل أخر أحداث هذا الصراع كان من ناحية فيس بوك لانتقاد أبل، وذلك على يد الرئيس التنفيذى لشركة واتس آب ويل كاثكارت.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى حديثه فى "Big Technology Podcast"، لم يكن لدى "كاثكارت" كلمات جيدة لصانع أيفون، حيث قال " كاثارت" إن ملصقات الخصوصية الخاصة بشركة أبل تمييزية وأن الشركة فى الواقع لا تفضل الأشخاص الذين يستخدمون هواتف أندرويد.

وقال "أفترض أنه من مصلحة أبل أن يكون كل شخص يستخدم أيفون، أعني، من الواضح أنه كذلك، وأنت تنظر إلى مكان مثل الولايات المتحدة، معظم الناس لديهم أيفون، وتجربة المراسلة تعمل بشكل أفضل على iMessage إذا كان لدى الجميع" وأضاف: "من مصلحتهم الإستراتيجية بالتأكيد ألا يستخدم الناس شيئًا مثل واتس آب لأنهم يريدون من الناس عدم استخدام هاتف أندرويد".

ووفقًا لعلامات الخصوصية الجديدة التى نشرتها أبل فى وقت سابق من هذا العام، يجمع واتس آب وفيس بوك ماسنجر الكثير من البيانات مقارنةً بتطبيقات المراسلة الأخرى، ويقال إن تطبيق فيس بوك ماسنجر يحتوى على 65 تصنيفًا مختلفًا للخصوصية والتى تشمل إعلانات الجهات الخارجية وتخصيص المنتج ووظائف التطبيق و "أغراض أخرى"، بينما يحتوى واتس آب على 16 تصنيفًا.

وقد تحدث كاثارت عن ملصقات الخصوصية هذه، قائلا: "بغض النظر عن الغرض من الملصقات، فإننا نتنافس مع iMessage من أبل، ونتنافس فى الولايات المتحدة - حيث يستخدم المزيد من الأشخاص iMessage بدلاً من واتس آب - نتنافس فى مجموعة من الأماكن حول العالم، ولا ترى ملصقًا لـ iMessage عند تنزيله لأنك لا تقوم بتنزيله، فهو موجود على هاتفك لتبدأ به، ولذا، فقد انتقدنا ذلك. "

وبالنسبة إلى الهاتف الذى يستخدمه بنفسه، قال كاثارت إنه أندرويد، "حسنًا، أنا أستخدم أندرويد لأنك إذا نظرت إلى قاعدة مستخدمى واتس آب، فنحن نمتلك الكثير من نظام أندرويد، كما أننى أستخدم جهاز iPad، وقد استخدمت أجهزة أيفون لسنوات عديدة، لكننى أريد حقًا استخدام المنتج بالطريقة يستخدمه الأشخاص، لذلك أستخدم أندرويد، ويستخدم الكثير من الأشخاص كليهما أو يتنقلون ذهابًا وإيابًا لأننا نصمم منتجاتنا لكليهما وعليك فهمها جميعًا. "