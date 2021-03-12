شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat تطلق عدسة واقع معزز تتبع الجسم وتحدد موقع أعضائك والان مع تفاصيل الخبر
يموت كل يوم في جميع أنحاء المملكة المتحدة حوالي ثلاثة أشخاص كانوا قد استفادوا من عملية زرع بسبب عدم وجود عدد كافٍ من المتبرعين بالأعضاء، ويمكن لأحد المتبرعين إنقاذ أو تحويل ما يصل إلى تسعة أرواح من خلال التبرع بالأعضاء وحفظ وتحويل أكثر من خلال التبرع بالأنسجة.
كما أنه للوصول إلى العدسة، يفتح مستخدمو Snapchat التطبيق ويقومون إما بمسح Snapcode ضوئيًا أو الضغط فوق الرمز، الذي يقول "نعم اتبرع" في الجزء العلوي، في دائرة العدسات الخاصة بهم.
ويمكن الوصول إلى دائرة العدسة من خلال الضغط على الوجه المبتسم على يمين الدائرة البيضاء الكبيرة على شاشة الكاميرا، وبمجرد التفعيل، سيُطلب من مستخدمي Snapchat قلب الكاميرا وتوجيه الهاتف إلى شخص للوصول إلى تقنية مسح الجسم.
ستقوم كاميرا Snapchat بعد ذلك بتتبع الجسم في الرؤية وتحديد الأعضاء التي يمكن التبرع بها لإنقاذ حياة الشخص أو تحسينها، بما في ذلك القلب والرئتين والعينين والكلى والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة.
ويمكن لمستخدمي Snapchat بعد ذلك تحديد أعضاء معينة أو الرموز الموجودة أسفل الجانب لمعرفة المزيد، ويوجد أيضًا خيار تمرير سريع يوجه إلى موقع التبرع بالأعضاء.
وهناك رسوم بيانية حول كل عضو، تعرض معلومات مثيرة للاهتمام عن مساحة سطح رئتيك وطول معائك الدقيقة على سبيل المثال، كما أنه في الوقت نفسه، فإن الكليتين، اللتين تقومان بترشيح حوالي 180 لتراً من الدم كل يوم، هما العضوان الأكثر حاجة للزرع.