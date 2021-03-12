تعرف على مواصفات وموعد طرح هاتف هواوي P50 Pro

الشارقة - اميمة ياسر -

تستعد شركة "هواوي" الصينية لطرح سلسلة هواتف ”P50“ في ثلاثة طرازات في 17 أبريل المقبل.

وبحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز"، فإن ستيف هيميرستوفير، صاحب التسريبات الموثوقة، نشر أمس الخميس صوراً جديدة تكشف عن التصميم الأمامي والخلفي لهاتف ”هواوي“ القادم P50 Pro.

ويعد هاتف P50 Pro، أول هاتف ذكي من ”هواوي“ يتم إطلاقه مع نظام التشغيل Harmony OS الداخلي للشركة، والذي يقلل من اعتماده على Android.

ويتميز الهاتف الجديد بظهر زجاجي وإطار معدني، وتشبه الحواف العلوية والسفلية المسطحة تلك الموجودة في هواتف ”هواوي“ الأخرى، مثل سلسلة Mate 30 و P30 و P Smart 2021.

كما يحتوي هاتف P50 Pro على وحدة كاميرا بيضاوية الشكل، ووفقاً للصور يحتوي نتوء الكاميرا على عدستين زجاجيتين دائريتين كبيرتين بداخله مع فلاش LED، لكن لا يمكننا رؤية ما تحتهما، ومن المحتمل أن تكون الدائرتان تحتويان على أربع كاميرات.

ولم يتم كشف مزيد من مواصفات الكاميرا، إلا أنه يعتقد أن جهاز P50 Pro سيحتوي على مستشعر Sony IMX800 1 ”بدقة 50 ميجابكسل.

كما تكشف الصور عن براعة الكاميرا الرائدة القادمة من ”هواوي“، حيث دائماً ما تعرض سلسلة P ميزات تصوير قوية، بينما تركز سلسلة Mate بشكل أكبر على ميزات الأعمال والإنتاجية.

ويبلغ مقاس الهاتف 159 × 73 × 8.6 ملم، ويزيد سمكه إلى 10.3 ملم عند نتوء الكاميرا.

وبالانتقال إلى الأمام، يتميز الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة، ذات حواف منحنية ليست بارزة جداً، وينعم بإطار رفيع للغاية، كما تأتي شاشة هاتف P40 Pro بنتوءة لكاميرا السلفي على شكل حبة في الزاوية العلوية اليسرى.

ويضم الهاتف ايضاً ماسحاً ضوئياً مدمجاً لبصمات الأصابع ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومقبس سماعة رأس، أما الحافة العلوية للهاتف فيوجد بها مكبر صوت ومكبر الأشعة تحت الحمراء، كما يمكن العثور على مكبر صوت آخر على الحافة السفلية للجهاز.

ومن المتوقع طرح سلسلة P50 من ”هواوي“ بثلاثة طرز P50، في 17 أبريل المقبل.