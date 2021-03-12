جوجل تتيح لك إضافة الطرق المفقودة في الخرائط

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل عن ثلاث طرق جديدة يمكنك من خلالها المساعدة في جعل الخرائط أكثر إفادة ودقة، مما يجعلها أكثر فائدة في الوقت الذي يقوم فيه الأشخاص بفحص الأماكن عبر الإنترنت قبل مغادرتهم منازلهم.

وبادئ ذي بدء، تواجه عملاقة التكنولوجيا تحديًا على الصعيد الوطني على أمل تشجيعك على ترك المزيد من التعليقات للشركات المحلية.

وخلال الشهر المقبل، يمكنك الانضمام إلى تحدي Local Love إذا كان لديك جهاز أندرويد في الولايات المتحدة.

وترى خيار المساهمة في تحقيق هدف تحديث 100000 شركة عندما تنتقل إلى علامة التبويب المساهمة في تطبيق خرائط جوجل.

وبصرف النظر عن القدرة على ترك التقييمات والمراجعات، يمكنك أيضًا تأكيد وتحديث معلومات المؤسسة، مثل ساعات عمل المتجر.

وتطلق جوجل أيضًا ميزة جديدة تتيح لك تحميل صور مؤسسة عبر الخرائط في الأسابيع المقبلة.

ويمكنك ترك صور لمكان مع وصف نصي قصير لتظهر للآخرين أن مطعمًا به مكان جلوس في الخارج أو أن مكانًا قد غير واجهته دون الحاجة إلى ترك تعليقات أو تقييمات النجوم.

كما يمكنك مشاهدة الصور في علامة التبويب التحديثات عند البحث عن مكان في الخرائط، وللمساهمة، يمكنك النقر على زر تحميل تحديث صورة في علامة التبويب نفسها.

وأطلقت جوجل القدرة على الإبلاغ عن تغييرات الخريطة باستخدام أداة تحرير سطح المكتب.

ويمكنك إضافة الطرق المفقودة في الخرائط عن طريق اختيار تعديل في القائمة الجانبية ورسم الخطوط.

وتتيح لك الأداة أيضًا تغيير اتجاه الطريق، وإعادة محاذاة الطرق غير الصحيحة وحذفها، بالإضافة إلى إعادة تسميتها إذا لم تعد المعلومات الموجودة في الخرائط دقيقة.

وإذا حاولت في الوقت الحالي إضافة طريق مفقود، فإن بإمكانك إضافة دبوس حيث يجب أن يكون الطريق وكتابة اسم الطريق لإرسال هذه المعلومات إلى جوجل فقط.

ويجب أن تسهل الأداة الجديدة إضافة الطرق المفقودة وإجراء التصحيحات، مثل: إصلاح اسم الطريق أو اتجاهه، إذا كان الطريق باتجاه واحد لكن خرائط جوجل تقول: إنه ليس كذلك.

وقد يكون السماح لأي شخص بتعديل الخرائط أمرًا محفوفًا بالمخاطر، لذا تعمل جوجل على فحص تحديثات الطريق قبل نشرها لمنع الأشخاص من إضافة معلومات خطأ.

وتتيح عملاقة التكنولوجيا هذه الميزة في 80 دولة خلال الأشهر المقبلة.