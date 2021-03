نيتفليكس تختبر ميزة تحد من مشاركة كلمة المرور

دبي - يزن راشد - تختبر خدمة نيتفليكس ميزة يبدو أنها تهدف إلى الحد من مشاركة كلمة المرور بين المستخدمين الذين ليسوا أفرادًا في المنزل نفسه.

وتمت مشاركة O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021 لرسالة بريد إلكتروني تطالب المستخدم بالتسجيل في الخدمة مجانًا اليوم عبر تويتر وتم الإبلاغ عنها بواسطة منافذ متعددة أكدت الاختبار.

وفي مطالبة نيتفليكس التي تمت مشاركتها عبر تويتر، تنص الخدمة على أنه إذا لم تكن تعيش مع مالك هذا الحساب، فأنت بحاجة إلى حسابك الخاص لمتابعة المشاهدة.

وتم تضمين هذه السياسة في شروط استخدام نيتفليكس، وذلك بالرغم من أن الشركة وخدمات البث الأخرى رفضت اتخاذ إجراءات صارمة بشأن المشاركة.

وقال متحدث باسم الخدمة: تم تصميم هذا الاختبار للمساعدة في ضمان أن الأشخاص الذين يستخدمون حسابات نيتفليكس مصرح لهم بالقيام بذلك.

ويبدو أن الخدمة تغري هؤلاء المستخدمين للاشتراك مع عرض إصدار تجريبي مجاني للخدمة لمدة 30 يومًا.

وألغت نيتفليكس رسميًا عرضها التجريبي المجاني العام الماضي، وذلك بالرغم من أنها تقدم ترقيات مجانية للخطط الأعلى خلال الشهر الأول بعد تسجيل المستخدم أو إعادة الانضمام إلى نيتفليكس.

وإذا قمت بالتسجيل في الخطة القياسية، فقد تدفعك نيتفليكس إلى الخطة المميزة لفترة تجريبية، والميزة هنا هي تجربة ميزات، مثل: البث بالجودة العالية أو الفائقة الدقة، أو المشاهدة المتزامنة عبر أجهزة متعددة، أو أجهزة إضافية لمواصلة التنزيلات للمشاهدة في وضع عدم الاتصال.

ويبدو أن الشركة تقدم استثناءات للإصدار التجريبي المجاني للأشخاص الذين تعرف أنهم يستخدمون خدمتها، لكن لا يدفعون مقابلها.

ووفقًا لمسح شمل 1546 بالغًا في الولايات المتحدة من LendingTree، تبين أن 4 من كل 10 مشاركين يستخدمون بيانات اعتماد شخص آخر للبث.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن نيتفليكس كان الحساب الأكثر شيوعًا للاستعارة، حيث أفاد 52 في المئة من المستجيبين أنهم استخدموا نيتفليكس من خلال حساب شخص آخر.

وتجري نيتفليكس تجارب بشكل متكرر لكل شيء بدءًا من العرض المبرمج وحتى العرض المستند إلى جهاز ضبط الوقت، وغالبًا ما تقول الشركة: إن الاختبارات لا تؤدي دائمًا إلى طرح أوسع للميزة أو الأداة.

وقد يكون الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة للتجربة الحالية حول مشاركة كلمة المرور.