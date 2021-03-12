شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تخفض إنتاج iPhone 12 mini لضعف الطلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن أن شركة أبل قد خفضت إنتاج iPhone 12 mini بنسبة تصل إلى 70٪ فى النصف الأول من عام 2021، حيث يدعى تقرير جديد صادر عن Nikkei Asia أنه ربما طُلب من بعض الموردين التوقف عن تصنيع مكونات iPhone 12 mini.

ويعتبر iPhone 12 mini هو أكثر أجهزة أيفون التى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G بأسعار معقولة ولديه أحدث المواصفات، وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أنها كانت ستحقق نجاحًا فوريًا ولكن وفقًا للتقرير، ربما بالغت أبل فى تقدير الطلب على iPhone 12 mini بهامش كبير.

ويقال إن شركة أبل ستخفض إنتاج جميع أجهزة أيفون فى نطاق iPhone 12 الجديد بنسبة تصل إلى 20٪، ومع ذلك، فإن الجزء الضخم من خفض الإنتاج بنسبة 20 ٪ ينتمى فى الغالب إلى iPhone 12 mini، وقالت مصادر لمؤشر نيكاى آسيا: "هذا العام لا يزال غير سيئ، لكن بالطبع الطلب فى النصف الأول من عام 2021 ليس بالقدر الذى كان يعتقده الناس فى نهاية العام الماضي".

وأضاف التقرير: "تستهدف أبل الآن إنتاج حوالى 75 مليون وحدة - أعلى قليلاً من شحنات أيفون فى نفس الفترة من العام الماضي"، وكانت أبل تتطلع إلى تأمين مكونات لأكثر من 100 مليون جهاز أيفون فى النصف الأول من عام 2021 ".

لماذا لا يشترى الناس iPhone 12 mini

ونقل التقرير عن جيف بو، محلل الهواتف الذكية المخضرم فى شركة GF Securities، أن سبب انخفاض الطلب على iPhone 12 mini قد يكون صغر حجمه، وبالنسبة لنفس الأموال، قد يكون المشترون أكثر ميلًا لشراء iPhone 11 بدلاً من ذلك.

وقال: "لن يشعر المستهلكون بهذا الشعور القوى بشأن الاختلافات بين المعالجات الأساسية وحوالى أداء الاتصالات اللاسلكية 5G على الفور، ولكن يمكنهم على الفور رؤية الاختلاف فى حجم الشاشة، وإذا كان السعر قريبًا، فإن العديد من المستهلكين يفضلون اختيار الأقدم iPhone 11، الذى يحتوى على شاشة أكبر، لأنهم لا يتوقعون الكثير من 5G".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن عمر البطارية يمثل مشكلة أخرى مع iPhone 12 mini، حيث إن "بطارية iPhone 12 mini أصغر بكثير من بطارية iPhone 11 الأقدم، وهى بنفس السعر تقريبًا، وهى أصغر من بطارية iPhone 12، وهى أغلى بـ 100 دولار فقط.. يستهلك هاتف 5G بشكل عام المزيد من الطاقة، لذلك سيحجم المستهلكون عن شراء هاتف، نسبيًا، لا يحتوى على بطارية جيدة".