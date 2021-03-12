شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر إعلانات الاستيكرز فى "الاستورى" ومميزات أخرى لتحقيق إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح "فيس بوك" مزيدًا من الخيارات لمنشئ المحتوى لجنى الأرباح من جماهيرهم، ولعل إحدى الطرق التى يتم اختبارها هى طريقة لتكوين أموال من القصص، حيث سيتمكن بعض منشئى المحتوى من إدخال إعلانات تشبه الملصقات فى قصصهم وسيحصلون على جزء من عائدات الإعلانات، وعلى سبيل المثال، قد يقوم منشئو المحتوى بالإشارة إلى الشركات المحلية بملصق أثناء قيامهم برحلات.

وبحسب المدونة الرسمية لـ"فيس بوك" فيمكن لعدد قليل فقط من المبدعين الوصول إلى هذا الخيار أثناء الاختبار الأولى، لكن "فيس بوك" يأمل فى طرح الميزة فى المستقبل القريب، كما تخطط لتمكين الميزة لجميع مقاطع الفيديو القصيرة.

على جانب آخر، يوفر فيس بوك إعلانات أثناء التشغيل لمقاطع فيديو أقصر، وحتى الآن، كانت الإعلانات موجودة فقط فى مقاطع الفيديو التى لا تقل مدتها عن ثلاث دقائق، لذلك فقد تبدأ فى رؤية إعلانات فى مقاطع الفيديو التى يتم تشغيلها لمدة دقيقة واحدة فقط.

ويمكن أن تحتوى مقاطع الفيديو التى تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق على إعلانات لمدة 30 ثانية، ويمكن أن تظهر الإعلانات فى مقاطع فيديو أطول بعد 45 ثانية، بانخفاض عن دقيقة واحدة.





ولن تتمكن الصفحات من عرض إعلانات على مقاطع فيديو أقصر إلا إذا كانت تفى بمتطلبات معينة، مثل الحصول على 60 ألف دقيقة من إجمالى وقت المشاهدة فى الستين يومًا الماضية وما لا يقل عن خمس عمليات تحميل نشطة للفيديو، ويحتاج منشئو الفيديو المباشر أيضًا إلى الحصول على 60 ألف دقيقة على الأقل من وقت المشاهدة المباشرة خلال نفس الفترة للتأهل للإعلانات فى مجموعات البث الخاصة بهم.

ويقوم فيس بوك أيضًا بتوسيع ميزة paid live events أو الأحداث المباشرة المدفوعة إلى 24 دولة أخرى وتشغيل اشتراكات المعجبين فى 10 مناطق أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، يتم إنفاق 7 ملايين دولار للترويج لعملة النجوم الافتراضية.

وكما هو الحال مع Twitch Bits، يمكن للمستخدمين إرسالها إلى المبدعين، وسيُمنح فيس بوك نجومًا خلال بعض البث المباشر، وسيتم عرض التعليقات التى يرسلها المستخدمون مع النجوم بشكل أكثر بروزًا فى البث، وستتمكن من إرسال هدايا افتراضية إلى المبدعين أيضًا.

ستتوفر النجوم فى المزيد من الأسواق، ويمكنك التحقق من موقع دعم المنشئين ما إذا كانت صفحتك مؤهلة، وقريباً، سيقوم فيس بوك بتوسيع Stars إلى ما بعد البث المباشر من خلال اختبارها فى مقاطع الفيديو حسب الطلب، وفى الوقت نفسه، قام فيس بوك بتحديث الحد الأدنى من معايير الأهلية لمنشئى الألعاب ليصبحوا شركاء ويفتحون المزيد من الميزات وخيارات تحقيق الدخل.