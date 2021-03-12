شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخترع شبكة الويب العالمية: "موضة" سيطرة عمالقة الإنترنت ستنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السير تيم بيرنرز لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إن هيمنة عمالقة الإنترنت هى "موضة" لا يجب أن تدوم، مضيفًا أن التغيير العاجل ضرورى لتحسين الفجوة الرقمية فى وصول الشباب إلى الإنترنت، بحسب موقع TOI الهندى.

وقال بيرنرز لي، الذى اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية "WWW" فى عام 1989، إنه يشعور بعدم الراحة، وهو شعور بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها، وقد أدت الحوادث البارزة مثل الخلاف بين فيس بوك وأستراليا الذى أدى إلى حجب الشبكة الاجتماعية لخلاصات الأخبار فى البلاد إلى قيام العديد من المواطنين والحكومات بإعادة فحص علاقاتهم مع شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى العملاقة.

وقال فى مقابلة مع رويترز: "أنا متفائل لأننا رأينا بعض البدع المهيمنة على الإنترنت من قبل.. ثم تغيرت الأمور"، مضيفا أن الناس كانوا يقاومون استخدام البيانات الشخصية وإساءة استخدامها، وأضاف "(هناك) وعى كبير بأن الأشياء بحاجة إلى التغيير."

وقال إن مجموعة من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن تعمل معًا وتساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت، فيما يعمل حاليا بيرنرز لي، 65 عامًا، فى مشروع يسمى Solid، حيث يتم التحكم فى البيانات الشخصية للأشخاص من قبل المستخدم، بدلاً من منصات مثل فيس بوك.

ولكن فى رسالة تزامنت مع عيد الميلاد الثانى والثلاثين لشبكة الويب العالمية، حذر من الفجوة الرقمية المتزايدة التى قال إنها قد تهدد فرص العديد من الشباب، حيث لا يستطيع واحد من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا الوصول إلى الإنترنت على الإطلاق.

وقال إن الاعتراف بالإنترنت كحق أساسي، على غرار الطريقة التى شوهدت بها الكهرباء فى القرن الماضي، كان أمرًا حيويًا، لا سيما فى عالم يتشكل بشكل متزايد من قبل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الويب، وقال لرويترز "الشيء الوحيد العقلانى هو أن ... الأمور ستتسارع وستستمر فى التسارع." "نحن نمر بتغيير تدريجى آخر فى السرعة التى يتغير بها العالم."