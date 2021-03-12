شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم محطة الفضاء الدولية يتأكد من عدم استمرار تسرب الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة "إينيرجيا" الروسية للصواريخ والفضاء، أن طاقم المحطة الفضائية الدولية سيتأكد يوم الجمعة من عدم تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" بعد الأعمال لسد شق تعرضت له، واختتم رائدا الفضاء الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف أمس الخميس أعمال الترميم في وحدة "زفيزدا"، وسيقومان اليوم الجمعة بإغلاق الفتحات في الوحدة والتأكد من مستوى الضغط فيها.

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019، وفي أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول في وحدة "زفيزدا" وقام بسده بحلول مارس الجاري، وفي وقت لاحق تم اكتشاف شق آخر، تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم حيث توجد في المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويتم نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة.