شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تبدأ تجميع iPhone 12 في الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Apple فى تجميع iPhone 12 في الهند، حسبما قال عملاق التكنولوجيا الأمريكي، حيث تكثف الشركة عمليات التصنيع في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وقالت شركة Apple في بيان دون تسمية المورد الذي يصنع الهاتف الذكي: "نحن فخورون ببدء إنتاج iPhone 12 في الهند لعملائنا المحليين" وفقا لما نقلته رويترز.

قال مصدران مطلعان إن الوحدة الهندية التابعة لشركة آبل التايوانية المصنعة للعقود فوكسكون، ستجمع الجهاز في مصنعها بولاية تاميل نادو الجنوبية.

ولم ترد Foxconn على الفور على طلب للتعليق، لكنها قالت سابقًا إنها لا تعلق على العمل الخاص بالعميل.

وقامت شركة Apple بتحويل بعض مجالات الإنتاج من الصين إلى أسواق أخرى أثناء خوضها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال شخص مطلع على الأمر في نوفمبر الماضى، إن شركة Foxconn تنقل بعض مجموعات أجهزة iPad و MacBook إلى فيتنام من الصين بناءً على طلبها.

لقد راهنت شركة Apple التي يقع مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا بشكل كبير على الهند منذ أن بدأت تجميع iPhone في البلاد في عام 2017 عبر مورد تايواني آخر Wistron.

وإلتزمت Foxconn و Wistron والمورد الثالث Pegatron معًا بما يقرب من 900 مليون دولار على مدار خمس سنوات لصنع أجهزة iPhone في الهند، مع الاستفادة من خطة نيودلهي البالغة 6.7 مليار دولار لتعزيز صادرات الهواتف الذكية.

وأفادت رويترز الشهر الماضي أن شركة آبل تخطط أيضًا لإحضار تجميع جهاز iPad اللوحى الخاص بها إلى الهند.

وقال وزير التكنولوجيا الهندي رافي شانكار براساد على تويتر عقب أنباء عن إنتاج iPhone 12 في الهند: "من الجيد أن نرى جهودنا لجعل الهند مركزًا كبيرًا لتصنيع الأجهزة المحمولة والمكونات تجذب اهتمامًا عالميًا"، "سيؤدي هذا إلى خلق فرص عمل بأعداد كبيرة."