شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بايدو الصينية تبيع 4% من أسهمها المدرجة فى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدران مطلعان إن عملاق محرك البحث الصيني "بايدو"ستطلق إدراجها الثانوي في هونج كونج يوم الجمعة وستبيع حوالي 4% من أسهمها، والتي ستجمع بالسعر الحالى ثلاثة مليارات دولار على الأقل وفقا لما نقلته رويترز.

ولم يتم الكشف عن المصادر لأن المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد بحسب رويترز.

وارتفعت أسهم بايدو المدرجة في بورصة ناسداك بنسبة 18.1%حتى الآن هذا العام إلى السعر الحالي البالغ 255.14 دولارًا. بلغت الذروة في عام 2021 339.91 دولارًا فى 19 فبراير.

وأضاف أحد المصادر أن الصفقة جاهزة للإطلاق منذ يوم الثلاثاء الماضى على الأقل، لكن بايدو المدرجة في نيويورك انتظرت تخفيف التقلبات في أسواق الأسهم خاصة في أسهم التكنولوجيا، قبل المضى قدمًا فيها.

ولم ترد بايدو على الفور على طلب للتعليق على الصفقة جاهزة فى وقت سابق هذا الأسبوع.

كان المستشارون يراقبون عن كثب مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا، الذي انخفض بنسبة 6.4% يوم الاثنين الماضى، وهو أكبر انخفاض يومى له منذ 16 يوليو من العام الماضى، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع المؤشر بأكثر من 5% لكنه ظل منخفضًا بنسبة 1.2% خلال الأسبوع مع استقرار المعنويات تجاه أسهم التكنولوجيا في المدينة.

وخطوة بايدو هي الأحدث في مسيرة مطردة للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة والتي أبرمت صفقات في العام الماضي لإدراجها في هونج كونج.

وكانت هناك 12 إدراجًا ثانويًا في عام 2020 جمعت 19.06 مليار دولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وبدأ هذا الاتجاه من قبل علي بابا في عام 2019، عندما باعت ما قيمته 12.9 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج حيث كانت تتطلع إلى التنويع بعيدًا عن إدراجها الوحيد في نيويورك.