شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية دمج ملفات PDF متعددة فى مستند واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كيفية دمج ملفات PDF على جهاز Mac

تكون أجهزة كمبيوتر Mac مزودة ببرنامج بسيط وبديهي يسمى Preview لدمج ملفات PDF، فافتح نافذة Finder جديدة وابحث عنها.

1. افتح المعاينة.

2. افتح أحد ملفات PDF التي تريد دمجها، سنقوم بدمج اثنين في هذا البرنامج التعليمي.

3. في ملف PDF الخاص بك، اضغط فوق "عرض".

4. ثم اضغط فوق "صورة مصغرة" لعرض الصور المصغرة في الشريط الجانبي.

5. اسحب ملف PDF آخر من سطح المكتب الخاص بك إلى المعاينة، سيجمع هذا بين الوثيقتين.

6. يمكنك ترتيبها بالطريقة التي تريدها: أمام، وخلف، وبين الصفحات الموجودة، واسحب الصور المصغرة لإعادة ترتيبها.





كيفية دمج ملفات PDF على جهاز كمبيوتر

لا تأتي أجهزة الكمبيوتر مع برنامج مجهز جيدًا لدمج ملفات PDF، فعليك أن تبحث عن وتنزل برامج مجانية، فهناك الكثير، ونقدم استخدام ملف PDFsam الخاص بالبرنامج المجاني والمفتوح المصدر.

1. افتح ملف PDFsam.

2. اضغط على "دمج".

3. قم بسحب وإفلات ملفات PDF التي تريد دمجها في النافذة الجديدة، ويمكنك أيضًا الضغط فوق الزر "إضافة" أعلى اليسار.

4. حدد ما إذا كنت تريد تسوية حجم الصفحة أو إضافة أو تضمين جدول محتويات.

5. اضغط فوق "تشغيل" في الجزء السفلي.

6. اضغط فوق "فتح" لرؤية ملف PDF الجديد الخاص بك.