تكنولوجيا: تقرير: أمازون تخطط لإظلاق 28 متجرا جديدا

القاهرة - سامية سيد - تشهد شركة أمازون الأمريكية توسعا كبيرا، حيث تخطط لإفتتاح 28 متجرا جديدا، كما كانت قد افتتحت متجرها الـ11 الأسبوع الماضي وفقا بما نقله موقع the verege عن بلومبرج.

ويشير التقرير إلى أن أمازون تتوسع بشكل سريع وملحوظ مع الأخذ في الاعتبار أنها فتحت أول متجر لها من هذا النوع على أساس الدعوة فقط بأغسطس الماضى فى لوس أنجلوس.

لا يبدو أن الشركة ستتباطأ في أي وقت قريب أيضًا، حيث ذكرت بلومبرج أن لديها خططًا لما لا يقل عن 28 موقعًا آخر (على الرغم من أن أمازون كانت مستعدة فقط لتأكيد خمسة من هذه المواقع).

وتعد متاجر Fresh من Amazon مجرد جزء واحد من مجموعة متاجر البيع بالتجزئة المتزايدة للشركة.

ومن المفترض أن تكون أقل من مواقع Whole Foods في Amazon ، وأكبر من مواقع Go and Go Grocery التابعة للشركة.

وفي الولايات المتحدة لا يستخدمون أيضًا تقنية Amazon "Just Walk Out" غير النقدية، على الرغم من أن الشركة تقول إنها تختبرها مع متجر Fresh في إلينوي، لا تزال متاجر Fresh تتميز بعناصر عالية التقنية مثل عربات التسوق Dash المجهزة بشاشة تعمل باللمس.

وعلى الرغم من التوسع السريع لا تزال خطط أمازون تتبع بائعي التجزئة التقليديين.

ويشار إلى أن Aldi وعي سلسلة متاجر المانية لديها خطط لفتح 100 متجر إضافي في الولايات المتحدة هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 2000 متجر لديها بالفعل في الولايات المتحدة.

وتمتلك Walmart أكثر من 5000 متجر ونادي، وحتى شركة Whole Foods الخاصة بشركة Amazon لديها ما يقرب من 500 موقع.