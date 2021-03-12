شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: متصفح كروم يتيح معاينة صفحة الويب قبل فتح الرابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع 9to5Google بأن تطبيق Android من Chrome أتاح معاينة صفحة الويب قبل الالتزام بالنقر فوق الرابط، مشيرا إلى أن الميزة قد تم تمكينها عبر تحديث من جانب الخادم للإصدار 89 من المتصفح، ويمكن الوصول إليها عن طريق الضغط لفترة طويلة على رابط ثم النقر على "معاينة الصفحة"، كما يبدو أنه يعمل بنظام Android فقط في الوقت الحالى.

ونقل موقع the Verege في تقرير له، إنها ميزة صغيرة ولكنها مفيدة إذا كنت تريد التحقق بسرعة من محتويات صفحة الويب دون مغادرة صفحتك الحالية بالكامل، ربما يكون ذلك للحصول على جوهر مقال من خلال قراءة أول فقرتين.

وتم تضمين الميزة في المتصفحات الأخرى لفترة قصيرة الآن، في نظام التشغيل iOS ، يقوم كل من Safari و Edge بالفعل افتراضيًا بمعاينة صفحة الويب عند الضغط لفترة طويلة على رابط، وبشكل افتراضي لا يتطلب أي منهما الخطوة الإضافية لتحديد "معاينة الصفحة" من القائمة.

وظل دعم Chrome لمعاينات الروابط على Android قيد العمل لفترة قصيرة، وتم رصده أثناء تطويره في ديسمبر 2018 بواسطة مطوري XDA، لكن الأن يبدو أنه متاح للجميع دون الحاجة إلى تمكينه يدويًا.