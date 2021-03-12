شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين قصص انستجرام وميزة reels؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة انستجرام خدمة مشاركة الصور وتبنت بسرعة أحدث الاتجاهات في التطبيق الأساسي، حيث ضمت الدعم لتحميل الفيديو، ثم نفذت قصص انستجرام، إلى أن قررت شركة فيس بوك المالكة للمنصة أن تنافس TikTok باستخدام Reels، وهى ميزة فيديو مدتها 15 ثانية مع موسيقى وفلاتر حية.

ووفقا لما ذكره موقع "guidingtech"، أصبح من المحير للمستخدمين الاختيار بين قصص انستجرام و Reels، حيث تم دمج كل من Instagram Story و Reels في نفس الواجهة.

ويمكنك التمرير سريعًا من الواجهة الرئيسية وفتح قائمة عدسة الكاميرا بخيار Story و Live و Reels، وتبدو Reels وقصص انستجرام متطابقة، لكن كلاهما يخدم أغراضًا مختلفة للمستخدمين.

يمكنك التمرير لليمين أو الضغط فوق خيار القصة في الزاوية اليسرى العليا لفتح واجهة الكاميرا على انستجرام، وبشكل افتراضي، يفتح انستجرام واجهة قصص، واسحب لليسار لفتح Instagram Live أو اسحب لليمين للانتقال إلى Instagram Reels.

الاختلافات الأساسية

يصف انستجرام القصص على أنها شيء يتيح لك "مشاركة كل لحظات يومك، وليس فقط اللحظات التي تريد الاحتفاظ بها في ملفك الشخصي".

تتيح لك هذه الميزة مشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وتظهر معًا بتنسيق عرض شرائح مثل Snapchat، وبالطبع ستختفي هذه الصور ومقاطع الفيديو بعد 24 ساعة.

أما Reels فهو تنسيق محتوى يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، ومشاركتها مع الآخرين في موجز جديد مخصص على صفحة الاستكشاف، تمامًا مثل TikTok.

وتقدم لك Instagram Reels مجموعة من الأدوات الإبداعية لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ممتعة وجذابة على انستجرام.

قم بتسجيل وتحرير مقاطع فيديو Reels متعددة المقاطع لمدة 15 ثانية مع الصوت والنص والمؤثرات الخاصة والملصقات، ثم شاركها مع متابعيك.