شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام الإطلاق الفضائى لناسا يجتاز مرحلة إنشاء جديدة للوصول إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما يؤدي اجتياز هذا الإنجاز إلى تقريب ناسا من أول مهمة Artemis غير المأهولة إلى القمر والعودة، فمن المقرر إطلاقها على النظام إلى 312 قدمًا بحلول نهاية هذا العام.

وضع المهندسون الجزء الأول من الصاروخ الضخم في 21 نوفمبر 2020، واستمروا في العملية حتى تم وضع مجموعة الأنف النهائية في 2 مارس.

كما أنه قبل الإطلاق في وقت لاحق من العام، يجب أن يصل النظام إلى المرحلة الأساسية، وقبل ذلك سينتهي الفريق من تركيب الأدوات الكهربائية.

عندما تصل المرحلة الأساسية إلى مركز كينيدى، سيعمل الفنيون على تكديسها على منصة الإطلاق المتنقلة بين المعززين، وعندما تطلق كبسولة أوريون في رحلتها حول القمر، سيكون أقوى صاروخ في العالم ينتج 8.8 مليون رطل من الدفع.

قال بروس تيلير، مدير المعزز في مركز مارشال لرحلات الفضاء: "إن رؤية معززات الصواريخ الصلبة لنظام الإطلاق الفضائي مكدسة بالكامل على Mobile Launcher للمرة الأولى تجعلني فخوراً بالفريق بأكمله".

وتابع، "ابتكر هذا الفريق أطول وأقوى معززات صنعت على الإطلاق للطيران، وهى معززات ستساعد في إطلاق مهمة Artemis I إلى القمر.

سيكون Artemis I اختبارًا غير مأهول لمركبة Orion الفضائية ونظام الإطلاق كنظام متكامل قبل الرحلات المأهولة إلى القمر في عام 2023، وسيكون إطلاق 2023 مشابه بأبولو 10 ويهدف إلى أن يكون بمثابة بروفة لطاقم مهمة 2024.