كيا تشوق لسيارتها الكهربائية التالية EV6

دبي - يزن راشد - كشفت شركة كيا عن الصور الرسمية الأولى لسيارة EV6، وهي أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية BEV مبنية على منصة السيارات الكهربائية الجديدة للشركة – التي تشاركها مع الشركة الأم هيونداي – المسماة النظام الكهربائي العالمي المعياري أو E-GMP.

وتوضح الصورة أن السيارة لديها مزيج من شكل الهاتشباك والكروس أوفر بأربعة أبواب وإطلالة مستقبلية.

وتمثل EV6 أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية BEV من الجيل التالي من كيا يتم تطويرها وفقًا لفلسفة التصميم الجديدة التي تجسد تركيز كيا المتجدد نحو الكهرباء.

وقال (كريم حبيب) Karim Habib، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا: EV6 هي تجسيد لكل من غرض علامتنا التجارية وفلسفتنا الجديدة في التصميم، وتم تصميمها لإلهام كل رحلة من خلال تقديم تجربة فطرية وطبيعية تعمل على تحسين الحياة اليومية لعملائنا، وتوفر ملكية للمستخدم بسيطة وبديهية ومتكاملة.

وأضاف: هدفنا هو تصميم التجربة المادية لعلامتنا التجارية وإنشاء سيارات كهربائية جريئة وأصلية ومبتكرة.

وكجزء من تحول العلامة التجارية للشركة، يتم تسمية سيارات كيا الكهربائية الجديدة المخصصة للبطاريات وفقًا لإستراتيجية تسمية جديدة.

ويضفي النهج الجديد البساطة والاتساق على مصطلحات كيا للمركبات الكهربائية في جميع الأسواق العالمية.

وتبدأ جميع سيارات كيا الكهربائية العاملة بالبطارية BEV الجديدة المخصصة من كيا بالبادئة EV التي تسهل على المستهلكين فهم أي من منتجات كيا كهربائية بالكامل، ويتبع ذلك رقم يتوافق مع موضع السيارة في التشكيلة.

وتتبع هيونداي نهجًا مشابهًا باستخدام العلامة التجارية Ioniq الفرعية لسياراتها الكهربائية ومتابعتها برقم، ويتم طرح Ioniq 5 للبيع في الخريف، على أن تأتي Ioniq 6 و Ioniq 7 في عامي 2022 و 2024.

وتم تصميم السيارة EV6 وهندستها لتجسيد شعار العلامة التجارية الجديد لكيا، الحركة الملهمة، وتُعرض للمرة الأولى في العالم خلال الربع الأول من عام 2021.

وتقول كيا: إنها تعتزم تقديم 11 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2026، ويتم بناء 7 من هذه السيارات عبر منصة E-GMP التابعة لشركة هيونداي.

ومن المتوقع أن تشترك EV6 في البطارية بقوة 77.4 كيلوواط مع Ioniq 5، ويجب أن يكون المحرك الكهربائي الفردي الذي يشغل العجلات الخلفية هو الخيار القياسي في كيا.

وتأمل كيا أن تشكل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء 40 في المئة من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2030.