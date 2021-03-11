شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تنشئ مركزًا لتصميم السيليكون فى ألمانيا وتستثمر 1.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل إنها ستنشئ مركزًا أوروبيًا لتصميم السيليكون في ميونيخ بألمانيا، وتستثمر أكثر من مليار يورو (1.2 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة في توسيع فريقها هناك فى البحث والتطوير.

وميونيخ هي بالفعل أكبر مركز هندسي لشركة Apple في أوروبا، حيث يعمل ما يقرب من 1500 مهندس من 40 دولة في مجالات تشمل تصميم إدارة الطاقة ومعالجات التطبيقات والتقنيات اللاسلكية.

وقالت شركة آبل في بيان إن المنشأة الجديدة ستكون موطنًا للوحدة الخلوية المتنامية لشركة أبل، وأكبر موقع للبحث والتطوير في أوروبا لأشباه الموصلات اللاسلكية المحمولة والبرمجيات، مضيفة أن الفريق سيركز على 5G والتقنيات اللاسلكية الأخرى.

ويأتي التوسع في أعقاب صفقة بقيمة 600 مليون دولار أبرمتها شركة Apple مع مصمم الرقائق الأنجلو-ألماني Dialog Semiconductor في عام 2018 لجلب الفرق التي تصمم شرائح الطاقة الرئيسية المستخدمة في أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة.