يستخدم الواتس البيانات لزيادة أرباحه .. خبير أمن معلومات : واتس آب يقوم بفتح الفويس ويسمع ما يتحدث به الأصدقاء ويقوم بتحويل الصوت لكلام

الشارقة - اميمة ياسر - قال المهندس محمود فراج، خبير المعلومات، إن الواتس قام بتغيير سياسته الفترة الأخيرة من أجل استخدام بيانات لزيادة أرباحه، مشيرًا إلى أن البعض قد يتحدث عن شراء سيارة مع أحد أصدقائه على الواتس، وعند فتح الفيس بوك نجد الكثير من إعلانات بيع السيارات، وبذلك يستخدم الواتس البيانات لزيادة أرباحه.

ولفت "فراج"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الواتس آب يقوم بفتح الفويس، ويسمع ما يتحدث به الأصدقاء، ويقوم بتحويل الصوت لكلام، ومن ثم يقوم بتحليل البيانات، واستخدامها في الأرباح من خلال البيانات.

وشدد على ضرورة التعامل مع التطبيقات على أنها غير آمنة بصورة كاملة، وعدم استخدام أي لينك غير معروف، وعدم الدخول على أي واي فاي مجهول، وعدم تنزيل أي تطبيق مجهول، وتجنب أي ألعاب مجانية قد الإمكان.