تكنولوجيا: توتير تتيح لجميع المستخدمين إستضافة Twitter Spaces بدءاً من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة تويتر لدعم كافة مستخدمي التطبيق بميزة إستضافة غرف المحادثات الصوتية “Twitter Spaces” بدءاً من شهر أبريل المقبل، على أن تقدم تويتر الميزة للمستخدمين من خلال تحديث جديد للتطبيق.

أطلقت شبكة Twitter الإجتماعية ميزة غرف الدردشة الصوتية “Twitter Spaces” بهدف منافسة الميزة ذاتها التي قدمت في تطبيق Clubhouse، واليوم تستعد الشبكة الإجتماعية إلى دفع تحديث جديد لكافة المستخدمين، حيث يظهر التطبيق على منصة iOS عبارة “الآن يمكنك التغريد والتحدث”.

وتشير شبكة تويتر إلى أنه بدءاً من شهر أبريل سيكون لدى مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد وiOS الفرصة لإستضافة ميزة Space، بينما يمكن للمستخدمين الإنضمام في الوقت الحالي للغرف المتاحة بالفعل.

يذكر أن ميزة Twitter Spaces واحدة من المميزات التي أعلن عنها مؤخراً من شبكة تويتر الإجتماعية، والتي تشمل ميزة Twitter Fleets التي تدعم حذف الرسائل بشكل تلقائي، وميزة Super Follows التي تتيح للمستخدمين الحصول على إشتراكات من المتابعين مقابل محتوى إضافي أو مميزات خاصة.

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