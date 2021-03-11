تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت يجلب ميزة إظهار اللغات التي تدعمها ألعاب Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت عملاق البرمجيات تحديث جديد اليوم لمتجر Xbox وأيضاً Xbox Game Pass، والذي يأتي بميزة إظهار دعم اللغة في الألعاب للمستخدمين.

تدعم مايكروسوفت المستخدمين الآن في تحديد ألعاب Xbox المفضلة لهم من خلال ميزة جديدة تقدمها عملاق البرمجيات في تحديث جديد لمتجر Xbox، حيث تكشف الألعاب اللغات المدعومة الآن لدعم المستخدم في الإختيار، كما تتوفر للمستخدمين معلومات عن واجهة الألعاب، والصوتيات أيضاً.

ومن المقرر أن يتم عرض اللغة الإفتراضية التي تدعمها الألعاب في البداية، كما تدعم الميزة عدد 27 لغة، وتوضح الميزة كيفية تمكين الترجمة في اللعبة، مثل عناصر التحكم أو ترجمة الحوار في أحداث الألعاب، كما تؤكد مايكروسوفت على خططها لإضافة علامات خاصة باللغة على عدد أكبر من الألعاب خلال الفترة القادمة.

يذكر أن منصات الألعاب Nintendo و Steam تعمل على إرشاد المستخدمين إلى اللغات التي تدعمها الألعاب، لذا واجهت مايكروسوفت إنتقادات في السابق لغياب علامات توضح اللغات التي تدعمها الألعاب في متجر Xbox.

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