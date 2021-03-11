تكنولوجيا: إعلانات تشويقية تستعرض ملامح تصميم سيارة Kia EV6 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Kia لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة Kia EV6، ولقد إستعرضت الشركة اليوم ملامح تصميم سيارتها الكهربائية من خلال مجموعة من الصور التشويقية.

تقدم شركة Kia قريباً سيارة Kia EV6 الكهربائية التي ترتكز عى منصة الشركة الجديدة التي طورت بالتعاون مع شركة Hyundai، والتي أشارت التسريبات مؤحراً إلى خطط ابل لإستخدامها في سيارتها القادمة.

تستعد الشركة لإطلاق السيارة الكهربائية رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، حيث تستعرض الصور التي نشرت اليوم تصميم سيارة Kia EV6 من زوايا مختلفة، حيث تظهر السيارة بتصميم hatchback، كما يظهر المصباح الخلفي بتصميم يمتد إلى الجزء الخلفي من السيارة بشكل كامل، وهي من الملامح التي تنتشر في الإصدارات الجديدة من السيارات الكهربائية.

أيضاً نشرت Kia مقطع فيديو يظهر فيه لقطات لإضاءة المصباح الخلفي، وأيضاً المصابيح الأمامية لسيارة EV6، وتعد سيارة EV6 الإصدار الثاني من السيارات الكهربائية التي تنطلق هذا العام بمنصة مشتركة بعنوان E-GMP، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن السيارة الكهربائية لاحقاً هذا العام.

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