شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن كاميرا ويب جديدة هذا الربيع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأنباء إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط لإطلاق كاميرا ويب جديدة هذا الربيع، وذلك بعد أن عرضت الكاميرا الأولى لها من هذا النوع في عام 2006، وقدمت شركة البرمجيات العملاقة في السابق مجموعة متنوعة من كاميرات الويب، لكنها لم تقم بتحديثها بشكل كبير لمدة 10 سنوات.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، يقال: إن الكاميرا القادمة تشمل غطاء خصوصية وتدعم النطاق الديناميكي العالي HDR.

وبينما تستخدم مايكروسوفت كاميرات ويب 4K USB-C عبر جهازها، يُشاع أن كاميرا الويب الجديدة هذه تتخطى دعم 4k.

وليس من الواضح ما هي الدقة التي يتم دعمها، أو ما إذا كانت تدعم التعرف على الوجه في Windows Hello.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت مايكروسوفت ستختار استخدام أي علامة تجارية عبر كاميرا الويب الجديدة هذه.

وألمح (بانوس باناي) Panos Panay، رئيس ويندوز والأجهزة في شركة مايكروسوفت، طوال عام 2018 إلى أن الشركة كانت تبحث مسألة إطلاق هذه الكاميرات.

وقال باناي في ذلك الوقت: انظر إلى الكاميرا ولاحظ أنها كاميرا تستند إلى USB-C، وفكرة أنه يمكننا تقديم كاميرا عالية الدقة لتجربة ما، ويمكنك على الأرجح تخمين أن هذا سيحدث.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُشاع فيها عن وجود كاميرا ويب جديدة من مايكروسوفت.

وذكرت التقارير أن كاميرتي جديدتين ستصلان في عام 2019، واحدة لنظام ويندوز والأخرى لمنصة Xbox.

ولم يتم إطلاق هذه الكاميرات أبدًا، وكان المستهلكون والشركات يعتمدون على الكاميرات المتواجدة في السوق بدلاً من ذلك.

وسرعان ما أصبحت كاميرات الويب أداة عام 2020، حيث توافد المستهلكون على شراء الأجهزة للعمل من المنزل أثناء الوباء.

وارتفعت أسعار الكاميرات أيضًا لفترة وجيزة في وقت مبكر من الوباء، قبل أن يلحق العرض بالركب ويستقر الطلب في نهاية عام 2020.