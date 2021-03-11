شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف واحد من أسخن الكواكب الخارجية حول نجم ساطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك كوكبا ساخنا جدا لنجم النسر الواقع الساطع في القبة السماوية، يحتل المرتبة الثانية من حيث درجة حرارته بين أكثر من أربعة آلاف كوكب خارجي، وتشير مجلة Astronomical Journal، إلى أن النجم النسر الواقع "Vega" بكوكبة القيثارة، هو خامس ألمع النجوم ليلا في القبة السماوية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى، فإن الضوء المنبعث منه، أعلى بمقدار 40 مرة من ضوء الشمس.

ويبعد عن الأرض مسافة 25 سنة ضوئية فقط، وللمقارنة يبلغ قطر المجرة 100 ألف سنة ضوئية.

ويمكن اعتبار هذا الكوكب الخارجي، للنجم القريب موقعا مثاليا للدراسة، وللأسف لم يعثر حتى الآن على عوالم لنجم النسر الواقع.

ولكن نشر العلماء الآن نتائج عشر سنوات أمضوها في مراقبة هذا النجم، باستخدام طريقة السرعة الشعاعية، حيث استنادا إلى البيانات التي حصلوا عليها، يفترضون وجود كوكب كتلته تعادل كتلة كوكب نبتون وربما تعادل كتلة المشتري.

ويكمل هذا الكوكب الافتراضي دورة واحدة حول نجمه خلال 2.5 يوما أرضيا، ما يعني، أنه قريب من النجم، بحيث أن درجة حرارته قد تصل إلى 3000 درجة مئوية، التي تعتبر نموذجية للأقزام الحمراء، الأكثر انتشارا في الكون.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يوجد أي شيء مشابه لهذا في المنظومة الشمسية، بالإضافة إلى أن علماء الفلك يعرفون بوجود كوكب خارجي KELT-9b أكثر سخونة من هذا الكوكب الافتراضي، حيث يتحلل الحديد فيه إلى ذرات.

وإذا تأكد وجود الكوكب الافتراضي "Vega b"، فستحصل البشرية على فرصة فريدة لدراسة كوكب خارجي شديد الحرارة من مسافة قصيرة وفقا للمعايير الكونية، ولكن قبل كل شيء، يجب أن تؤكد جهات مستقلة مستقبلا وجود هذا الكوكب فعلا.