تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف P50 Pro بحواف فائقة النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف هواوي المرتقب P50 Pro في أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم الهاتف بحجم شاشة 6.6 إنش، وتصميم فائق النحافة لحواف الشاشة.

ظهرت أول التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف P50 Pro خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث ظهر الهاتف بتصميم منحني للشاشة، وفي أحدث الصور التي نشرت عبر @OnLeaks، كُشِف عن تصميم بارز وكبير الحجم لوحدة الكاميرة الخلفية.

ويتضمن الجزء البارز لوحدة الكاميرة الخلفية أكثر من فتحة للكاميرة، على أن تضم إعدادات الكاميرة الخلفية عدسات periscope، كما تتميز الكاميرة بتصميم مستوحى من كاميرة هواتف Nova 8 التي قدمت في ديسمبر من العام الماضي، إلا أن التسريبات لم توضح إعدادات الكاميرة بتفاصيل دقيقة.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف P50 Pro يأتي بحجم شاشة 6.6 إنش في شاشة OLED بحواف للشاشة فائقة النحافة، وأيضاً إطار أصغر في الجزء السفلي من الشاشة.

أيضاً تتضمن شاشة الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية، لذا يختفي في هذا الإصدار الكاميرة المخصصة للتعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء، أيضاً يختفي في تصميم الهاتف سماعة الأذن المغناطيسية، ليأتي الهاتف بسماعة قياسية .

كما تقدم هواوي هاتف P50 Pro بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية مع إطار معدني، أيضاً يأتي الهاتف بقياسات 159 في 73 في 8.6 مم أو 10.3مم عند الجزء البارز للكاميرة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة EMUI 11، مع خدمات HMS، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة P50 في حدث يعقد في منتصف شهر أبريل المقبل.

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