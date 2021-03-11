تكنولوجيا: رسميًا: شركة فيسبوك تقدم Instagram Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة فيسبوك باختبار تطبيق Instagram Lite لبعض الوقت، وأخيرًا أصبح التطبيق رسميًا.

ويعتبر هذا التطبيق أقل كثافة للبيانات ويستخدم موارد هاتفية أقل، وهذا لجذب مستخدمي الأجهزة منخفضة الجودة أو الذين يعيشون في مناطق بها اتصال متقطع.

تبلغ سعة التطبيق الجديد 2 ميجابايت فقط وتم إزالة الكثير من الرسوم المتحركة المليئة بالبيانات وغيرها من الميزات الثقيلة. وقام مطورو انستجرام أيضًا بإزالة فلاتر الـ AR والوظائف ثلاثية الأبعاد الثقيلة، ولكن تركوا الصور المتحركة والملصقات التي يمكن تطبيقها على القصص.

وقد تم تقديم ميزة رئيسية أخرى هي خيار الوضع الداكن الذي يقوم بتبديل الخلفية البيضاء بخلفية سوداء. وقالت شركة فيسبوك إن السبب هو أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق العامة والأحياء القريبة سيكونون قادرين على التصفح بشكل أكثر خصوصية بدون إزعاج من حولهم.

يعتبر تطبيق Instagram Lite متاح على متجر Google Play في أكثر من 170 دولة.

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