عصر Xbox TV ينتهي في مايو بإزالة قوائم OneGuide TV

دبي - يزن راشد - تعتزم شركة مايكروسوفت بإزالة ميزة قوائم التلفزيون الخاصة بها OneGuide TV من Xbox One في شهر مايو.

ولم تعد مشاهدة البث التلفزيوني المباشر بالأهمية نفسها التي كانت عليها من قبل، لذا تنضم هذه الميزة إلى Windows Media Center و WebTV في مقبرة مايكروسوفت.

وتم تصميم قوائم OneGuide TV عبر Xbox One لتتراكب فوق صندوق الكابل الخاص بك وتوفر طريقة أفضل للوصول إلى المحتوى.

ومثلت قوائم OneGuide TV عبر Xbox One في الأصل جزء من طموحات مايكروسوفت الواسعة للسيطرة على غرفة المعيشة.

ويمكنك أيضًا دمج الميزة مع موالف Xbox USB TV للوصول إلى قنوات التلفزيون المجانية.

ويقول (جوناثان هيلدبراندت) Jonathan Hildebrandt، مدير برنامج ضمن مجموعة Xbox Experiences في مايكروسوفت: استنادًا إلى استخدام العملاء والتعليقات، نعمل باستمرار على تطوير تجربة Xbox.

وأضاف: تحقيقًا لهذه الغاية، بدءًا من شهر مايو، نوقف قوائم البث التلفزيوني المباشر لـ OneGuide عبر Xbox One.

ويظل مستخدمو OneGuide قادرين على الوصول إلى ميزة HDMI Pass through عبر Xbox One لعرض الأجهزة المتصلة، أو الاستمرار في الوصول إلى موالف Xbox USB TV، لكن تتم إزالة قوائم التلفزيون.

ويمثل هذا الإعلان المسمار الأخير في نعش حلم مايكروسوفت الأصلي بتحويل Xbox One إلى مركز ترفيه رقمي، أو صندوق تلفزيون الكابل الحديث.

وكان Kinect و HDMI Pass through أمران أساسيان في هذه الخطة، لكن الفجوة السعرية البالغة 100 دولار بين Xbox One و PS4، وهي أجهزة شبيهة بأجهزة VCR ذات الأداء الأقل، والتركيز على الترفيه أدى إلى تعكير صفو ما كان في الأساس منصة ألعاب.

وتتراجع مايكروسوفت تدريجياً عن جهود Xbox TV في السنوات الأخيرة مع إزالة Kinect، واختفاء وضع Xbox One المفاجئ، واختفاء ميزات الوسائط، وميزة Xbox TV DVR.

وبدا جهاز Xbox One وكأنه الحلم بالنسبة لنمط المشاهدين، لكن سرعان ما تبدد الحلم بعد سنوات قليلة من وجود منصة الألعاب.

ولم تعد منصات Xbox Series X أو Xbox Series S الأحدث من مايكروسوفت تتضمن ميزة HDMI Pass through أو تطبيق OneGuide الخاص بالشركة.